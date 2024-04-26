BenQ、「ZOWIE」初の“540Hz対応”ゲーミングモニター「XL2586X」を5月8日発売TNパネル×DyAc 2で残像感を最小限に抑える
【540Hz対応ゲーミングモニター「XL2586X」】
5月8日 発売予定
市場想定価格：187,000円前後
(C) 2024 BenQ. All rights reserved
5月8日 発売予定
市場想定価格：187,000円前後
ベンキュージャパンは、eスポーツ向けゲーミングモニター「XL2586X」を5月8日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は187,000円前後。
本商品は、最上級のプロ向けゲーミング製品を展開する「ZOWIE」ブランド初のリフレッシュレート540Hz対応ゲーミングモニター。フルHD解像度のノングレアTNパネルを採用し、これまで以上に滑らかな映像表示を実現しているほか、BenQ独自のデュアルバックライト設計「DyAc 2」に対応することで、残像感を最小限に抑えストレスフリーなゲームプレイを楽しめる。
また、暗いシーンでの視認性を高める「Black eQualizer」やゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能な「Color Vibrance」など、ゲームのジャンルに合わせてプレイ環境を最適化する機能も搭載。なお入力端子はHDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1で、540Hz動作にはWindows 11の最新アップデートを適用し「GeForce RTX 20」シリーズ以上が必要となる。
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