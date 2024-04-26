菅田将暉、3rdオリジナルアルバム『SPIN』発売決定
菅田将暉が3枚目となるオリジナルアルバム『SPIN』を、7月3日に発売することが決定した。
本作は、タイアップシングルはもちろん、自身がプロデュースに関わった楽曲も多数収録される意欲作となる予定だ。店舗別の予約特典も解禁され、本日より予約が開始している。
3rd ALBUM『SPIN』
予約URL：https://erj.lnk.to/seUzR8
価格：8,182円＋税
品番：ESCL-5988-89
仕様：CD+グッズ
◆通常盤
価格：3,182円＋税
品番：ESCL-5990
仕様：CDのみ
【店舗別特典 対象店舗/特典内容】
Sony Music Shop：オリジナル缶バッジ
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルポストカード
HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く）：オリジナルステッカー（Type.A）
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/ TSUTAYAオンラインショッピング：オリジナルB3ポスター
新星堂WonderGOO：オリジナルA4クリアファイル
Amazon.co.jp：[完全生産限定盤] オリジナルコットン巾着 [通常盤]メガジャケ
楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバッグ
菅田将暉応援店：オリジナルステッカー（Type.B）
＜菅田将暉 LIVE 2024 “SPIN”＞
9月4日(水) 開場 17:30 / 開演 19:00
9月5日(木) 開場 17:00 / 開演 18:30
お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00〜18:00 ※日祝除く)
東京公演：国立代々木競技場 第一体育館
9月15日(日) 開場 16:30 / 開演 18:00
9月16日(月・祝) 開場 14:30 / 開演 16:00
お問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)
【チケット座種・料金】
・SPシート： 15,000円（税込）
※TopCoat Land先行限定チケットとなります。
※お一人様2枚まで（複数公演申込可能）
・ファミリーシート： 12,000円（税込）
※TopCoat Land先行限定チケットとなります。
※お一人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入不可／複数公演申込可能）
・指定席： 10,000円（税込）
※お一人様2枚まで（複数公演申込可能）
【ローソンチケット先行 (抽選)】
受付期間：5月1日(水)12:00〜5月12日(日)23:59
【一般発売】
8月17日(土)12:00
主催・企画 TopCoat／Sony Music Labels Inc.
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