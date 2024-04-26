＜菅田将暉 LIVE 2024 “SPIN”＞



大阪公演：大阪城ホール9月4日(水) 開場 17:30 / 開演 19:009月5日(木) 開場 17:00 / 開演 18:30お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00〜18:00 ※日祝除く)東京公演：国立代々木競技場 第一体育館9月15日(日) 開場 16:30 / 開演 18:009月16日(月・祝) 開場 14:30 / 開演 16:00お問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)【チケット座種・料金】・SPシート： 15,000円（税込）※TopCoat Land先行限定チケットとなります。※お一人様2枚まで（複数公演申込可能）・ファミリーシート： 12,000円（税込）※TopCoat Land先行限定チケットとなります。※お一人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入不可／複数公演申込可能）・指定席： 10,000円（税込）※お一人様2枚まで（複数公演申込可能）【ローソンチケット先行 (抽選)】受付期間：5月1日(水)12:00〜5月12日(日)23:59【一般発売】8月17日(土)12:00主催・企画 TopCoat／Sony Music Labels Inc.