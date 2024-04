2024年6月1日(土)・2日(日)に名古屋・栄 一帯のライブハウス・クラブ等を中心に行う、東海地区最大のオムニバス・ライブサーキット『SAKAE SP-RING 2024』(読み:サカエスプリング ニーゼロニーヨン)の第3弾出演アーティスト76組が決定した。

第3弾発表出演アーティスト 76組(50音順)

Are Square / Ayllton / 青い / 明くる夜の羊 / anica / ayaka. / あるゆえ / et-アンド- / 安藤芹奈 / イクラノドン / ITAZURA STORE / Wisteria / 上野大樹 / 上野正明 / wowdow / ウルトラ寿司 ふぁいやー / AIRCRAFT / EYRIE / ES-TRUS / エルスウェア紀行 / ORCALAND / カズミナナ / 果歩 / 机上の真空論 / きばやし / CRAZY BLUES / KeNN / 小玉ひかり / SAIHATE / SATOH / Summer Whales / ジ・エンプティ / シベリアンハスキー / しまも / 神使轟く、激情の如く。 / THREEOUT / セックスマシーン!! / 滝沢ジョー / Dannie May / chapman / Dear Chambers / 手がクリームパン / DeNeel / TRiDENT / ナツノコエ / 名無し之太郎 / にゃんぞぬデシ / 鳩とスパイス / Hello Hello / パン野実々美 / Hue's / Who-ya Extended / フジタ カコ / fusen / THE FRANK VOX / ペンギンラッシュ / 松田今宵 / 松本千夏 / 窓際ぼっち倶楽部 / Mr.Bouquet / 宮 川愛李 / 心悠 -みゆ- / みゆな / yummy'g / 由薫 / uiuni / u named (radica) / Yukky / 吉田山田 / Yobahi / LEEVELLES / Lym / リュベンス / レトロリロン / Lenny code fiction / 606号室



チケットは、4月26日(金)12:00からイープラスほか各プレイガイドにて一般発売がスタート。(電子チケットのみの販売)

そして、オフィシャルグッズのデザインも発表された。今年は、グッズデザインに今までありそうでなかった"カタカナサカスプ"ロゴが初登場。Tシャツ・ ロンTなどの定番グッズに加え、新アイテム・ペットボトルホルダーにも"カタカナサカスプ"ロゴが施されてる。『SAKAE SP-RING 2024』のメインビジュアルである、Tact Satoが描き下ろしたイラストを使用したグッズも多数。また、"音楽系イラストレーター"として音楽関連のデザインを中心に活躍しているフクザワとのコラボTシャツも販売する。

オフィシャルグッズ

第1・2・3弾発表アーティスト出演日(50音順)

6月1日(土)

Ivy to Fraudulent Game / IRIS MONDO / Ayllton / Aqilla / 明くる夜の羊 / アクロバット★少年 / あたらよ / アツキタケトモ / Atomic Skipper / anica / AFTER SQUALL / Alstroemeria / arne / あるゆえ / Amber's / Enfants / illiomote / WENDY / 上野大樹 / 上野正明 / 汐れいら / umitachi / ウルトラ寿司ふぁいやー / AIRCRAFT / 映秀。 / EYRIE / EOW / ES-TRUS / Eminata / エルスウェア紀行 / OSTRIP / おとなりにぎんが計画 / 踊れない僕ら / Kaco / 加藤ヒ ロ / カラノア / 川音希 / Kanna / ガストバーナー / カズミナナ / 机上の真空論 / きばやし / CAT ATE HOTDOGS / CLAN QUEEN / K:ream / クレナズム / GOOD BYE APRIL / conöha / SAIHATE / sanetii / Some Life / 35.7 / The Muddies / the Vases / THE BOY MEETS GIRLS / SHIFT_CONTROL / シベリアンハスキー / SherLock / 13.3g / Suzumushi / セックスマシー ン!! / Cellchrome / Soi / ぞうつかいになった。 / 高高-takataka- / 高瀬統也 / ちたへんりー / chapman / 帝国喫茶 / Dear Chambers / 手がクリームパン / NAQT VANE / 南壽 あさ子 / 703 号室 / にゃんぞぬデシ / Newspeak / Name the Night (2P Style) / ノラ from 今夜、あの街から / ハク。 / Bye-Bye-Handの方程式 / パーカーズ / pachae / Hello Hello / 広瀬大地 / ビバラッ シュ / ビレッジマンズストア / peeto / Faulieu. / フジタ カコ / THE FRANK VOX / holoyoi / ポッ プしなないで / macico / 松田今宵 / 松本千夏 / 窓際ぼっち倶楽部 / まるり / Monday Dirty Jokes / 〝美根〟 / 宮川愛李 / 心悠 -みゆ- / MOSHIMO / 森 大翔 / 八木海莉 / ゆいにしお / 由 薫 / yutori / UNIDOTS / ヨイズ / 吉田山田 / (夜と)SAMPO / リアクション ザ ブッタ / リベラル a.k.a岩間俊樹 / Lym / ルイ / ReiRay / Roxy Boys / 606号室

6月2日(日)

青い / AKUMATICA / アザミ / ASTERISM / A夏目 / Absolute area / アマイワナ / ayaka. / et- アンド- / 安藤芹奈 / Anna / anewhite / Are Square / イクラノドン / ITAZURA STORE / イン ナージャーニー / Wisteria / UEBO / wowdow / 8 / Apes / Awesome City Club / 岡本隆根 / 奥 粼海斗 / Ochunism / omeme tenten / オレンジスパイニクラブ / ORCALAND / 門脇更紗 / 果歩 / カラコルムの山々 / ガラクタ / 如月愛里 / Cool-X / 九龍 / kurage / CRAZY BLUES / 黒川侑司 (ユアネス) / KeNN / 小玉ひかり / コレサワ / ゴホウビ / The Shiawase / the quiet room / ザ・ ダービーズ / SATOH / The Hey Song / Summer Whales / The Moment I Decide / cherie / ジ・エンプティ / しまも / シャイトープ / シユイ / jenny01 / Jam Fuzz Kid / 神使轟く、激情の如く。 / SUIREN / THREEOUT / センチメンタルリリー / 滝沢ジョー / Dannie May / Dumyy Lou / Czecho No Republic / ツユイロカラー / DeNeel / TENSONG / でかくてまるい。 / TOWHY / TRiDENT / なきごと / ナツノコエ / 名無し之太郎 / Niiiya / 猫背のネイビーセゾン / 灰かぶり / HALLEY / バイリンジボーイ / 鳩とスパイス / Bubble Baby / パン野実々美 / hideaki sasaoka / ヒラウチマイ / Hue's / FINLANDS / fusen / Black Leech / Bray me / Who-ya Extended / ペン ギンラッシュ / 黒子首 / POP ART TOWN / マックジャック / Mlle. / 茉ひる / Maverick Mom / Mr.Bouquet / 見田村千晴 / Miyuu / みゆな / 村田篤哉 / meiyo / め組 / メとメ / Mellow Youth / molly / YAJICO GIRL / yummy'g / YAMORI / Yukky / YUTORI-SEDAI / uiuni / u named (radica) / Yobahi / Laughing Hick / Lovebuff / Ran / RIP DISHONOR / リュベンス / LEEVELLES / LUCY IN THE ROOM / LUKA / ルサンチマン / レトロリロン / Lenny code fiction / れん / Laura day romance / Rock de nasiy / wagamama