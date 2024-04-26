2024年11月16日（土）・17日（日）に山口県下関市で音楽イベント『Kaikyo Fest.2024』が開催されることが決定した。

期待のユースを中心に福岡県・山口県のライブハウス、福岡 Queblick / 小倉 FUSE / 周南 riseと関西・中国エリアを中心に各種イベントを展開する夢番地がタッグを組み山口県下関市にある「海峡メッセ」にて新たなイベントが誕生。

出演者は以下の通り。

出演者 ※両日共順不同

11月16日(土)

Aqua GeeCharn / osage / カネヨリマサル / ケプラ / kobore / サバシスター / w.o.d / ちゃくら / なきごと / Hakubi / バックドロップシンデレラ / HelloNewWorld / HERO COMPLEX / Blue Mash

11月17日(日)

ammo / Arakezuri / KALMA / THE FOREVER YOUNG / Chevon / 四星球 / VII DAYS REASON / TETORA / FOMARE / berry meet / bokula. / Maki / Mercy Woodpecker / Yutori



あわせて、チケットの最速先行受付が開始となった。