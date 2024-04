“デビュー2周年”ILY:1、5月の来日が決定！フリーイベントも予告

日本人メンバー2人も所属するガールズグループILY:1が、5月に東京・新宿のFCLIVE TOKYOにて来日イベントを開催する。ILY:1はデビュー2周年を記念し、4月4日に2ndデジタルシングル「IMMM」で約5ヶ月ぶりにカムバック。これまで見せてきた清純な姿とは異なり、ガールクラッシュ全開のコンセプトで大胆なイメージチェンジを果たした。新曲「I MY ME MINE」はディスコ風のリズムに強烈なベース、クセになるフックソングメロディーのサビが印象的な楽曲だ。そして、自身の内面を探して新しい自分の姿を見せ、セレブになりたがる少女たちの気持ちを表現しており、6人のメンバーの魅力的なボーカルがさらに際立つ。ILY:1がこれまで見せたことのない新たな音楽スタイルでリスナーたちを魅了している。

そんな音楽のターニングポイントの始まりを知らせたILY:1が「IMMM」リリースを記念し、5月に日本でリリースイベントを開催することが決定。5月18日(土)からの計4日、全8公演開催されるライブイベント「ILY:1 RELEASE CELEBRATION LIVE IN JAPAN I MY ME MINE」と、5月21日(火)〜24日(金)までの4日間、開催されるミニライブフリーイベント「2024 ILY:1 2ND DIGITAL SINGLE RELEASE FREE-EVENT I MY ME MINE IN JAPAN」の2イベントが同時に発表された。「2024 ILY:1 2ND DIGITAL SINGLE RELEASE FREE-EVENT I MY ME MINE IN JAPAN」はフリーイベントとなっているため、注目が集まっている。今後発売される3rdミニアルバムの先行公開曲である今回のシングルを基点に、「自分が本当に望むこと」に向けて第一歩を踏み出したILY:1。今後の活躍も見逃せない彼女たちの新曲日本初披露の今回のイベントに期待が高まる。イベント詳細は、ILY:1の日本公式ファンクラブ、及びチケットサイトにて確認できる。

■イベント概要

「ILY:1 RELEASE CELEBRATION LIVE IN JAPAN I MY ME MINE」

2024年5月18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日)

※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



会場:FC LIVE TOKYO

チケット代金:前売 5,000円(税込)

チケット販売期間:2024年4月26日(金)12:00〜各公演4日前の23:59まで



チケットはこちらから



「2024 ILY:1 2ND DIGITAL SINGLE RELEASE FREE-EVENT I MY ME MINE IN JAPAN」

2024年5月21日(火)〜24日(金)

※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



会場:FC LIVE TOKYO

チケット代金:無料(事前予約販売あり)

チケット販売期間:2024年4月26日(金)12:00〜各公演4日前の23:59まで



チケットはこちらから



■関連リンク

ILY:1 日本公式ファンクラブ