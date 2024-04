「日比谷音楽祭 2024」第5弾出演アーティスト

佐野元春、石川さゆり、石原慎也(Saucy Dog)ら新たに17組のアーティストが、6月8日・9日の2日間にわたって開催する 無料の音楽イベント「日比谷音楽祭 2024」に出演。併せて日割り・ステージ割の発表、YAONチケットの第一 次抽選受付スタート、日比谷音楽祭初となるビアガーデンなどのコンテンツ情報の追加情報を発表した。

今回新たに出演を発表したのは17組。日本のロック界を代表するミュージシャン佐野元春や、これまでも力強い歌声 で日比谷音楽祭を盛り上げてきた石川さゆり、Z 世代を中心に人気を博している話題の3ピースギターロックバンドSaucy DogからVo/Gt.の石原慎也、オリンピック閉会式での楽曲使用が大きな話題となったピアノトリオ・バンドH ZETTRIOなど、日比谷音楽祭らしいジャンルの垣根を超えたアーティストたちの出演が決定。今回の発表で日比谷音楽祭2024への出演を予定しているアーティストは計52組となった。また、併せて2日間のYAONをはじめとする日割り・ステージ割りも発表した。

さらに、日比谷野外大音楽堂「YAON」ステージのプレイガイド抽選受付がスタート。YAONの無料チケットには特殊なルールがあり、抽選の詳細については、公式サイト「チケット」ページを確認。プレイガイド抽選受付は5月9日までとなっている。

また、開催まで残り約 1 ヶ月余りとなり、日比谷音楽祭をさらに盛り上げる多種多様なコンテンツ情報も解禁。日比谷音楽 祭初となるビアガーデンエリアや、東京ミッドタウン日比谷で行われる HIBIYA MUSIC WEEKEND に合わせて日比谷音楽 祭終了後も 2 週にわたって東京ミッドタウン日比谷にて音楽を楽しむことができる日比谷音楽祭初のアフターイベント「日比谷 音楽祭 2024 HIROBA MUSIC WEEKEND」の開催、指揮者・平井秀明プロデュースによるワークショップなど、より一層日比谷音楽祭をお楽しみいただけるコンテンツを実施いたします。さらに 5 月 2 日(木)にはニッポン放送にて実行委員長亀 田誠治メインパーソナリティのもと、出演が決定している東京スカイパラダイスオーケストラから GAMO(Tsx.)と加藤隆志 (Gt.)、ハラミちゃんをゲストに招いた日比谷音楽祭 2024 特番を放送いたします。

2019年にスタートした「日比谷音楽祭」は、素晴らしい音楽を生の演奏で聴く機会を誰もに開かれたものとして届けたい、という音楽プロデューサー亀田誠治の想いから、世代やジャンルを超えたさまざまな音楽体験を無料で楽しめる場を作っていくことを目指した音楽祭。2020年以降、新型コロナウィルス感染拡大の影響による中止や無観客生配信、声出し禁止といった条件下でも音楽を届けてきた。2023年には、日比谷公園大音楽堂(野音)の100周年記念事業の一環としても開 催され、2日間で延べ来場者数は15万人、オンライン視聴者数も生配信と見逃し配信を合わせて延べ 27 万人と、年々多くの方に楽しんでいただける音楽祭となっている。

今年で 6 年目を迎える日比谷音楽祭は、最高の音楽を気軽に楽しんでほしいという願いから、フリー(無料)で開催することにこだわり、運営資金は、企業の協賛金、助成金、そして、クラウドファンディングによる個人の方からの支援によってまかなわれている。本年のクラウドファンディングは目標金額2750万円で、2024年7月3日23時まで実施。【第五弾出演アーティストコメント】■石川さゆり日比谷音楽祭音楽を皆で楽しみましょう!毎年楽しみにしている人も初めての人も楽しみましょう!日比谷公園が笑顔でいっぱいです!■H ZETTRIO日比谷音楽祭に参加できる事をとても嬉しく思います。亀田実行委員長の元に集まった素晴らしき出演者と共にこれ以上ない良い1日を目指して全力で演奏したいと思います。■GAKU-MC毎年様々な試みに挑戦する日比谷音楽祭。 『新しいステージができました!今年もぜひ!』そうお声がけをいただきました。初年度から毎年参加させてもらっている大好きなフェスティバル。本当に嬉しい。新設された舞台はアコースティックステージとのこと。都内屈指の公園の緑あふれる会場でゆっくりのんびりアコギとラップ。うん、絶対楽しい!ステージの名前は HIDAMARI。名前のとおり、心温まるあたたかい空間にしよう!会場でアイマショウ!■関口シンゴ昨年はOvallで出演させていただいた日比谷音楽祭に今年はソロで戻って来れてとても嬉しいです。新設のHIDAMARIステージ、緑に囲まれてチルでリラックスした時間に出来たらと思います。コーヒー片手にぜひお越しください。■Nenashi初めまして。Nenashi (ネナシ) と言います。2024年4月24日にファーストアルバム『Found in Tokyo』をリリースしました。「根無し草」から想像できるように、僕自身、今までに約20カ国に定住したり、滞在した経験から、色々な国の音楽や文化、価値観を肌で感じて自分の表現に繋げています。ボーダーレスな音楽祭。たくさんの人に聞いて頂きたいです。そして、他の素晴らしいアーティストのステージも楽しみです。日比谷音楽祭でお待ちしてます。■Nobuki Akiyama忙しいと、見落としてしまう音楽や芸術の大切さ。誰にでも開かれたものとして、本当は誰にでも必要なものとして、様々な表現がこの世界にはあると思います。物価も上がってきたし、みんな忙しいし、なかなか音楽に触れることができていない人も多いかもしれませんが、このイベントがみなさんにとって安心して、自然を感じながら音楽と出会える時間になりますように。何か普段考えないことを考えたり、自分の新しい感覚を知ったり。私も楽しみです。■FujikochansFujikochansとして初めて日比谷音楽祭に出演させていただきます。お声かけくださった亀田さん、ありがとうございます!皆さんとともに素敵な時間を作れる事を楽しみにしています。よろしくお願いします!■Bun自作のカリンバ(親指ピアノ)を知らない方も多いと思いますのでこの珍しい楽器の演奏を十分に楽しめる演奏に ご期待ください!■Mega Shinnosukeこんにちわ、メガシンノスケです。去年もお誘い頂き出演する予定だったんですが豪雨により僕の出演は中止となってしまいました。なので、今回はリベンジマッチということで楽しみです!アコースティックな雰囲気のバンドセットで挑みます!無料で見れるすごく素敵なイベントに心地よい音を鳴らしまする!よろしくお願いします■RIO今年も凄く楽しみにしていた日比谷音楽祭!再び参加させて頂けることをとても光栄に思います。ウクレレで奏でる「ボーダーレス」な音楽。是非体感しに来て下さい!Aloha and see you all soon!■Rihwaはじめまして、Rihwa(リファ)です。2024年、日比谷音楽祭のステージにはじめて立たせていただきます。今まで何気なく歩いていた場所が、今年からもっともっと特別な意味を持つ場所に変わる予感。皆さまと音楽で繋がり、LOVE&PEACEな時間を過ごせること、心から楽しみにしています!Rihwaとカントリーの風を感じてください。ステージでお待ちしています!■renaみなさん、こんにちは。ウクレレプレイヤーのrenaです。ウクレレはハワイアンミュージックだけではなくポップスやロック、そしてJazzやボサノバまで色んなジャンルを演奏することが出来る楽器です。ウクレレのたくさんの魅力を皆様にお伝えしたく思っております。是非、私のステージを観に来てください。【実行委員長:亀田誠治コメント】

みなさん、日比谷音楽祭 2024 の開催まであと 50 日を切りました。僕たちは日々出演アーティストとセットリストを相談したり、 クラウドファンディングを盛り上げたり、会場レイアウトをより気持ちのいい空間に設計したり、開催が近づいていくワクワク感の溢れ る日々を過ごしています。

さあ、お待たせしました!日比谷音楽祭 2024 の第5弾アーティスト発表です! 今回も日比谷音楽祭お馴染みのアーティストから、初出演のアーティストまで、全 17 組の顔ぶれはまさにボーダーレス!素晴ら しい音楽がジャンルを超えてみなさんに感動体験をお届けします。もちろん全てのステージが無料です。

さらに待望の、アーティストの出演日やステージも発表になりました。どのステージも魅力的で、野外で気持ちの良い初夏の風を 感じながら最高の音楽が鳴り響きます。 タイムテーブルも後日発表しますので、それまでお目当てのアーティストのステージをイメージしながら開催までの幸せな時間をお 過ごしください。

今日から YAON ステージの第一次チケット抽選も受付を開始しました。フリーイベントとはいえ人気アーティストが集結する YAON ステージは毎年高倍率になります。僕たちは、なるだけ多くの人に垣根なく感動体験を味わっていただけるよう、厳選かつ 公平な抽選を行います。開催当日にも第二次抽選として鑑賞できるチャンスがあります。みなさん奮ってご応募ください。

また、日比谷音楽祭を支えるクラウドファンディングのリターンも追加しました。どのリターンも超音楽的&超素敵、体験型のリター ンも目白押しです。音楽と音楽愛いっぱいのクラファンのコースを楽しみながら、日比谷音楽祭の無料開催のご支援をよろしくお願いします。企業からのご協賛も引き続き受け付けています。日々充実していく日比谷音楽祭にぜひあとひと押しご支援をよろしくお願いします。

日比谷音楽祭はみんなで作る無料のフリーイベントです。みなさんの力で日比谷音楽祭 2024 を最高の感動体験の場にしましょう。ここで奏でられた音楽が未来の社会を優しく力強く育んでいくことを僕は信じています。

6月8日、9日の開催まで、これからも嬉しい情報をお届けしますので、楽しみにしていてください。【出演アーティスト】日程 : 2024年6月8日(土)/9日(日)出演 : Aile The Shota、石川さゆり、石原慎也(Saucy Dog)、出田りあ、UKULELE GYPSY(キヨサク from MONGOL800)、H ZETTRIO、EYRIE、小田和正、GAKU-MC、かもめ児童合唱団、《聞かせ屋。けいたろう》、城 南海、キタニタツヤ、北村英治、奇妙礼太郎、KREVA、佐野元春、SIRUP、粋蓮、スピッツ、SPECIAL OTHERS ACOUSTIC、関口シンゴ、武部聡志、田島貴男(Original Love)、DJ ダイノジ・大谷、東京スカパラダイスオーケストラ、東京中低域、TOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU)、TOMOO、ドリカムディスコ 2024(DJ KING MASA=DREAMS COME TRUE 中村正人 / S+AKS-2)、七尾旅人、新妻聖子、Nenashi、Nobuki Akiyama、ハラミちゃん、半崎美子、日比谷ブロードウェイ(井上芳雄・石丸幹二・遥海)、平井 秀明、fox capture plan、深川バロン倶楽部、Fujikochans、Bun、Maika Loubte、マレー飛鳥×北村聡、水野蒼生、The Music Park Orchestra、Mega Shinnosuke、優河、YOYOKA、RIO、Rihwa、rena and more...