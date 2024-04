月額制ファッションレンタルサービスを展開する「airCloset(エアークローゼット)」が展開している、ディズニーのファッションレンタルサービス「Disney FASHION CLOSET」

ディズニーキャラクターの世界観を表現した特別な限定コレクションを最短2泊3日からレンタルできる新サービスです。

今回は、そんな「Disney FASHION CLOSET」でレンタルできる、「くまのプーさん」のバウンドコーデを紹介していきます☆

airCloset(エアークローゼット)「Disney FASHION CLOSET」くまのプーさん バウンドコーデ

レンタル開始時期:2024年5月1日〜

料金:レンタル料金 6,300円〜/2泊3日(2,100円/1日)

新品購入価格 36,000円 ※2024年春以降、新品購入は開始予定です。

セットに含まれるアイテム:ワンピース/ニット

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

ディズニーグッズのファッションレンタル「Disney FASHION CLOSET」は、ディズニー関連イベントや普段のお出かけに着用できる、キャラクターの世界観を表現した特別コレクション。

全てのアイテムは完全オリジナルで製作されているのが特長です。

ミッキー&フレンズとプリンセスのバウンドコーデをレンタル!airCloset「Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット)」まとめ

今回紹介するのは、「くまのプーさん」のかわいいシルエットを表現した、ワンピースとカーディガンのコーディネート。

ボタンは閉めても、前開きでも、肩掛けでもOK!

マルチな着こなしができる万能コーデです。

ワンピースは切り替え位置が高めのデザイン。

カーディガンも短め丈になっているので、スタイルアップも期待できます。

ネームタグにはさりげなくプーさんのデザイン入り。

ここでしか着られないオリジナルのプーさんデザインのお洋服は、見えない場所にもこだわりが隠されています。

よく見ると、胸元にはプーさんの大好きなはちみつの壺の刺繍も。

同系色デザインさりげないデザインで、ファッショナブルさも両立しています。

おしりには縫い目デザインのステッチが隠れています。

遠くから見ると一見わからない、さりげないプーさんらしいポイントが嬉しい!

「くまのプーさん」の要素を取り入れたコーディネート。

ディズニーキャラクターの世界観を表現した限定コレクションで、ぜひ特別なお出かけを楽しんでくださいね!

airCloset(エアークローゼット)「Disney FASHION CLOSET」でレンタルできる「くまのプーさん」バウンドコーデの紹介でした☆

©Disney

