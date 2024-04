【三重県伊勢市】伊勢パールピアホテルが、女性のためのウェルネスリトリートプログラムを6月より開始

三重県伊勢市にある「伊勢パールピアホテル」は、自分のココロと向き合うための「ウェルネスリトリートプログラム」2種を、6月から季節ごとに年4回実施する。

伊勢神宮外宮のお膝元につくられたホテル



「伊勢パールピアホテル」は、3代に渡り伊勢志摩の地で真珠養殖および卸業に取り組んできた覚田真珠が、1999年に創業。



四季折々の伊勢の土地のおいしい恵みや、自然の素晴らしさを多くの人に伝えたいという想いから、伊勢神宮外宮のお膝元につくられ、日々温かいホスピタリティでゲストを迎えている。

本当の自分を見つけてカラダを健やかに

6月にスタートする「ウェルネスリトリートプログラム」は、女性にはもっと自由に、自分のココロに素直になって心身ともに元気になってほしい、ありのままに自分らしく生きて輝いてほしいという想いから誕生した。

プロジェクトをリードしていくのは、伊勢パールピアホテル総支配人である覚田満里氏と、Yakuzen retreatという中医学に基づいた独自のウェルネスリトリート健康法をもち、外資系企業で25年間プレスのためのリトリートトリップを企画してきた小池美枝氏。



二人が伊勢の地で出会い、開発されたプログラムは、妊娠を望んでいる人のための「ウェルネスリトリート ムスビ」と、年齢問わず本当の自分を見つけ、ありのままの自分らしさで生きていきたい女性のための中医フェムケア「ウェルネスリトリート アマテラス」の2つ。

ただリラックスするだけでなく、そのサポートをするため、セラピスト4名、産婦人科医、35年のキャリアをもつヨガインストラクターの女性専門家によるチームを編成し、本物のウェルネスプログラムをつくった。



コンセプトは、「Be yourself:自分らしくありのままに生きるための時間を過ごして、なりたい自分になる」「Peace of mind:非日常が日常になるための時間を過ごして、ココロの平和を取り戻す」「Balance:Yakuzen retreatのウェルネスプログラムで3つのココロ、4つの陰陽バランス、7つのチャクラを整えることで、ココロとカラダを健やかにする時間を過ごす」「Reborn to be yourself in 5 days:伊勢のおいしい食材と、薬膳的見地からの献立で、健やかなお腹に。健やかなココロに。」「Femme care by specialized women’s team:女性専門家チームが中医フェムケアによる本物のウェルネスサポートをする」だ。

神様へのお参りとプログラム各種を実施

6月8日(土)〜14日(金)は、「3泊4日 ショートコース」198,000円、「6泊7日 オリジナルコース」330,000円(どちらも宿泊・食事・全プログラム込、税込)を実施。滞在中のプログラムは、産婦人科医や中医師によるウェルネスカウンセリングのあと決定する。



内容は、伊勢の食材をふんだんにつかった中医師による弁証施膳されたオリジナルの料理、



Yakuzen retreatから4つの陰陽バランスによる呼吸法や薬膳茶、セラピューティックリフレクソロジー、癒しのウィスキング、MANAトリートメント、日々の朝ヨガ&夜のhealingヨガ、自分で作れる薬膳料理のcooking lesson、サウナ、毎朝伊勢神宮の外宮・内宮お参り、伊勢ショートトリップなど。

予約は4月23日(火)より伊勢パールピアホテルにて受け付けている。9月と12月の日程も決まっているので、興味のある人は問い合わせてみて。

伊勢の神様に見守られながら「ウェルネスリトリートプログラム」を受けて、自分をみつける時間をゆっくりと過ごしてみては。

■伊勢パールピアホテル

住所:三重県伊勢市宮後2丁目26−22

URL:http://www.pearlpier.com

(山本えり)