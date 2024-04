アニメ映画『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』(2023)のスピンオフアニメ「テイルズ・オブ・ザ・ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ(原題)」のティザー映像が米国で公開された。

『ミュータント・パニック!』は、ニューヨークの下水道に暮らすカメの忍者4兄弟(レオナルド、ラファエロ、ミケランジェロ、ドナテロ)が、普通のティーンエイジャーとして世間に認められるため、ジャーナリストを夢みる高校生エイプリルの力を借りながら、謎の犯罪組織を率いる悪党スーパーフライに立ち向かうストーリー。

本作はその後の4兄弟が新たな脅威に立ち向かう物語で、2026年10月9日に米国公開予定の続編映画への橋渡しを担う。

Watch the exclusive new teaser trailer for the animated series Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, coming this summer to Paramount+: