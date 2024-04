(MCU)期待の新作映画『サンダーボルツ*(原題)』の撮影現場に、タスクマスター役のオルガ・キュリレンコが復帰した。本人がInstagramを更新している。

『サンダーボルツ*』は、倫理的にグレーなMCUのアンチヒーローたちが政府の招集により集結。バッキー・バーンズやエレーナ・ベロワ、レッド・ガーディアン、ゴースト/エイヴァ・スター、ジョン・ウォーカー/USエージェントらが登場する予定だ。

チームには、映画『ブラック・ウィドウ』(2021)でMCU初登場を果たしたタスクマスターも参加する。謎の覆面暗殺者として圧倒的な強さを誇示したが、深い闇を抱えてもいたキャラクターだ。

(c)Marvel Studios 2021

中の人物を演じたオルガ・キュリレンコは、現在行われている撮影の現場にいることを報告。キャラクター名が書かれた椅子の写真を投稿しながら、復帰を伝えた。

撮影は2024年3月下旬頃より本格的に開始されている模様。エレーナ役のフローレンス・ピューは撮影セットの様子をSNSで。再登場する他の面々の参加状況も気になるところだ。

上述のキャストのほか、本作にはサディアス・“サンダーボルト”・ロス役のハリソン・フォードやヴァレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌ役のジュリア・ルイス=ドレイファスといった面々が出演。『ペーパータウン』(2015)「BEEF/ビーフ ~逆上~」(2023)のジェイク・シュライアーが監督を務める。

映画『サンダーボルツ*(原題)』は2025年5月2日米公開予定。

