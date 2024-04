【ゴールデンウィークセール】開催中

コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は、ニンテンドーeショップ、 PlayStation Store、Steam Storeにおいて、デジタル版ゲームが最大90%オフとなる「ゴールデンウィークセール」(以下、GWセール)を開催している。

期間中は、「ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart」のゲーム本編と、キャラクターやストーリーを追加できる全7種類の追加コンテンツが50%オフで販売される。また、ステルスアクションの金字塔「メタルギア」シリーズの集大成となるコレクションの第1弾「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1」や、定番のパーティバトルゲーム「スーパーボンバーマン R 2」をはじめ、「悪魔城ドラキュラ」シリーズ、「魂斗羅」シリーズなどKONAMIの作品・シリーズがお買い得価格で購入できる。

全対象タイトルや価格等の詳細は、KONAMI「GWセール」特設サイトで確認できる。なお、タイトルごとに、セール期間や対象プラットフォーム等が異なる場合があるため、注意していただきたい。

□KONAMI「GWセール」特設サイト

ニンテンドーeショップの主なセール対象タイトル

セール終了日時:5月6日(月)23時59分まで

□「ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart」ゴールデンウィークセールのページ

セール終了日時:5月8日(水)23時59分まで

□KONAMI「ゴールデンウィークセール」のページ

PlayStation Storeの主なセール対象タイトル

セール終了日時:5月8日(水)23時59分まで

Steamの主なセール対象タイトル

セール終了日時:5月7日(火)2時まで

□KONAMI「ゴールデンウィークセール」のページ

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc.



"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE (C)2023 Second Impact Games Ltd.

Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd.

Developed by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.

(C)Konami Digital Entertainment

Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

“PlayStation”および”PS5”、“PS4”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

Steam および Steam ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。