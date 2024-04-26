ÆüËÜÂÐ¥«¥¿¡¼¥ë¤ÇºÙÃ«¤¬152Æü¤Ö¤ê¤ËÉü³è/Ï»Àîµü¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¸«Ê¹Ï¿
¸ø¼°Àï152Æü¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÌë¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç±äÄ¹Á°È¾11Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿ºÙÃ«¿¿Âç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï14¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆJ1ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¤Î5°Ì¥¿¥¤¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½éÀï¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á°È¾45Ê¬¤Ç¾åÅÄåºÀ¤¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Ë½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Î¥¤¥é¥óÀï¤Ç¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¸å¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÙ¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ÉÔÄ´¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢³«ËëÁ°¤ÎÀéÍÕ¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡Ê¤Á¤Ð¤®¤ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¡£1½µ´Ö¸å¤ÎµþÅÔ¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¤ÏPK¤ò³°¤·¤Æ»î¹ç¤Ï¥É¥í¡¼¡£¸ø¼°Àï8»î¹çÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤ÈÉÔ¿¶¤Î¤Þ¤Þ¥«¥¿¡¼¥ëÆþ¤ê¤·¤¿¡£½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç¤Ï1¿ÍÂà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
UAE¤È¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¸åÈ¾28Ê¬¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢2ÅÙ¤ÎÀË¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëÏÈ¤òÊá¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñÀï¤â¸åÈ¾32Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ð¡¼¤ò±Û¤¨¤¿¤êGK¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤Çµ¯ÍÑ¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤âºÙÃ«¤ÎÉü³è¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Ï¿ÈÂÎ¤Ç¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤òºî¤ê¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¤Ë1¥¿¥Ã¥Á¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¹ë²÷¤Ë·è¤á¤¿¡¢ºÙÃ«¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂÀÏº¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ®¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ÓÌÚ¤ò¾Î¤¨¤¿¤¬¡¢2¿Í¤ÎÂ©¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤Ã¤¿·è¾¡ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¡£
ºòÇ¯11·î25Æü¤ÎÄ»À´Àï°ÊÍè¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î°ì·â¤òÃ¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤À¤Î¤ÏÂç´ä´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆâÌî¹ÒÂÀÏº¤Ë¤â½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¥¤¥é¥¯¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¾¡¼Ô¤À¤¬¡¢ºÙÃ«¼«¿È¡ÖÍ¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨´Ú¹ñ¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËPKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤Î¹ñ¤âÉî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Í£°ì¤Îµß¤¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ2Æü¤ÎÏ¢Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ3Æü¤È1Æü¤Û¤É¥ì¥¹¥È¥Ç¡¼¤¬Áý¤¨¡¢¥¤¥é¥¯¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÃæ2Æü¤Ç¤ÎÆüËÜÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤Îº¹¤¬ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÊ¸¡¦Ï»Àîµü¡Û
¤È¤³¤í¤¬1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½éÀï¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á°È¾45Ê¬¤Ç¾åÅÄåºÀ¤¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Ë½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Î¥¤¥é¥óÀï¤Ç¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¸å¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÙ¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
UAE¤È¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¸åÈ¾28Ê¬¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢2ÅÙ¤ÎÀË¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëÏÈ¤òÊá¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñÀï¤â¸åÈ¾32Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ð¡¼¤ò±Û¤¨¤¿¤êGK¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤Çµ¯ÍÑ¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤âºÙÃ«¤ÎÉü³è¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Ï¿ÈÂÎ¤Ç¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤òºî¤ê¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¤Ë1¥¿¥Ã¥Á¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¹ë²÷¤Ë·è¤á¤¿¡¢ºÙÃ«¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂÀÏº¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ®¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ÓÌÚ¤ò¾Î¤¨¤¿¤¬¡¢2¿Í¤ÎÂ©¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤Ã¤¿·è¾¡ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¡£
ºòÇ¯11·î25Æü¤ÎÄ»À´Àï°ÊÍè¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î°ì·â¤òÃ¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤À¤Î¤ÏÂç´ä´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆâÌî¹ÒÂÀÏº¤Ë¤â½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¥¤¥é¥¯¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¾¡¼Ô¤À¤¬¡¢ºÙÃ«¼«¿È¡ÖÍ¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨´Ú¹ñ¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËPKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤Î¹ñ¤âÉî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Í£°ì¤Îµß¤¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ2Æü¤ÎÏ¢Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ3Æü¤È1Æü¤Û¤É¥ì¥¹¥È¥Ç¡¼¤¬Áý¤¨¡¢¥¤¥é¥¯¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÃæ2Æü¤Ç¤ÎÆüËÜÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤Îº¹¤¬ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÊ¸¡¦Ï»Àîµü¡Û