¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ£´£°¿Í²ò¸Û¤«¡Ö¿ßË¼Ã´Åö¤«¤é¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Þ¤Ç¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤éÍèµ¨¤«¤é¤Î¿·»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬½¢Ç¤¤Ë°ÕÍßÅª¤À¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤¬¸À¤¨¤ë¤Î¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤¬¸ò¾ÄÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤È£²£°£²£¶Ç¯²Æ¤Þ¤Ç·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ãÌó¶â¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£ð£ï£ò£ô¡¡£×£é£ô£î£å£ó£ó¡×¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë£Ï£Â¤Ç¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½£Æ£×¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Ê£³£·¡á¥¨¥æ¥×¥¹¥Ý¥ë¡Ë¤¬¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ëà·Ù¹ðá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ£´£°¿Í¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤È²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Ð¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¿ßË¼Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Þ¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÎ¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Êº®Íð¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¿·´ÆÆÄ¤òÇº¤Þ¤»¤ëÂç¤¤Ê¾ã³²¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¿·»Ø´ø´±¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¡¡