2024年5月11日(土)~6月30日(日)「ドナルド」とその友人「ホセ・キャリオカ」「パンチート」が活躍する作品『三人の騎士』をモチーフにした『ドナルドダック~三人の騎士~』OH MY CAFEが期間限定でオープン!

カラフルで楽しいメニューやグッズが登場します。

『ドナルドダック~三人の騎士~』OH MY CAFE

東京・新宿:OHMYCAFE/2024年5月11日(土)~6月30日(日)

東京都新宿区西新宿1-1-3新宿ミロード7階※開催期間は変更になる可能性がございます。

『ドナルドダック~三人の騎士~』OH MY CAFEを東京・新宿にて、2024年5月11日(土)から6月30日(日)まで、期間限定でオープン!

『ドナルドダック~三人の騎士~』OHMYCAFE公式サイト:https://dd2024.ohmycafe.jp/

6月9日に誕生日を迎える「ドナルドダック」が2024年、スクリーンデビュー90周年を迎えることをお祝いして、「ドナルドダック」とその友人「ホセ・キャリオカ」「パンチート」が活躍する作品『三人の騎士』をコンセプトにしたスペシャルなカフェを企画。

『三人の騎士』(原題:The Three Caballeros)は、「ドナルドダック」が「ホセ・キャリオカ」、「パンチート」と共に南米の世界を旅する4本の短編で構成されたオムニバス作品で、アニメーションと実写が作中で合成されている作品です。

メニューは、ソンブレロを被った「ドナルドダック」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」をイメージしたサンドイッチ、「ドナルドダック」の顔型ライスがインパクト大!なカレー、メキシコをイメージしたタコスプレート、「ドナルドダック」のお誕生日をお祝いしたバースデーパフェの他、キャラクターをイメージしたドリンクなどカラフルで楽しいSNS映えするメニューを提供。

ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

OH MY CAFEはすべてのお客様に、健康的で楽しい食事をお届けいたします。

すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、塩分控えめで、低糖質なレシピを開発しています。

https://www.disney.co.jp/healthyliving/check.html

(ディズニー・チェック)ディズニー・チェックの表示がついた食品・飲料は、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しています。

また、カフェ描き起こしアートを使用したオリジナルグッズや特典なども登場します。

個性的なキャラクター達の世界観に触れながら、カラフルで可愛らしいメニューやグッズが楽しめます。

「ドナルドダック」について

本名は、ドナルド・フォントルロイ・ダック。短気で自己中心的で負けず嫌いな性格ですが、どこか憎めない性格に人気が集まり、1934年6月9日公開の『かしこいメンドリ』でデビューして以来、ディズニー最多の出演作品数を誇っています。

ヒューイ、デューイ、ルーイという3人の甥や、伯父のスクルージ・マクダックなど、親戚がたくさんいます。デイジーダックとは恋人同士。

6月9日に誕生日を迎える「ドナルドダック」は今年、スクリーンデビュー90周年です。

『三人の騎士』(原題:The Three Caballeros)

4本の短編で構成されたラテン・アメリカがテーマのオムニバス作品。

ドナルドダック宛にラテン・アメリカの友人でオウムのホセ・キャリオカ、メキシコのオンドリのパンチートから誕生日プレゼントが届くところからストーリーが始まる。

事前予約者限定カフェ利用特典

事前予約(税込770円)/1名)を利用し、メニューをご注文いただいた方に「オリジナルうちわ(全3種)」をランダムで1枚プレゼント。

※柄はお選びいただけません。

フード

ドナルドダック>ハッピー★ツナサンド

ハッピー★ツナサンド" />

税込2,090円

ソンブレロを被ったドナルドをイメージしたツナサンドイッチです。

ホセ>ロマンスソイミートサンド

ロマンス♥ソイミートサンド" />

税込2,090円

ソンブレロを被ったホセ・キャリオカをイメージしたソイミートのサンドイッチです。

パンチート>カランバ!サーモンサンド

カランバ!サーモンサンド" />

税込2,090円

ソンブレロを被ったパンチートをイメージしたサーモンのサンドイッチです。

ドナルドダック>カバレロカレー

カバレロカレー" />

税込2,090円

ラテン・アメリカの旅を楽しむドナルドダックをイメージしたカラフルな盛り付けが可愛いカレーです。

ドナルドダック>バースデーパフ

バースデーパフ" />

税込1,890円

ドナルドダックのお誕生日をお祝いするパフェです。

三人の騎士>仲良し?ライバル?メキシカンタコス

仲良し?ライバル?メキシカンタコス" />

税込1,890円

メキシコといえばタコス!ソイミートを使用しています。トマトスープ付きです。

ドリンク

ホセ>歌おう!グリーンドリンク

歌おう!グリーンドリンク" />

税込1,190

ホセ・キャリオカをイメージしたグリーンのドリンクです。

パイナップルジュースに小松菜とバジルをブレンドしました。

ドナルドダック>踊ろう!スムージー

踊ろう!スムージー" />

税込1,290円

ドナルドダックをイメージしたカラフルなヨーグルトスムージーです。

パンチート>叫ぼう!レッドドリンク

叫ぼう!レッドドリンク" />

税込1,190円

パンチートをイメージしたレッドのドリンク。

クランベリージュースを使用しています。

ホットミルク

税込790円

ほんのり甘いホットミルクです。

オリジナルマグカップで提供します。※マグカップは追加料金で購入できます。

ホットコーヒー

税込790円

デカフェのホットコーヒーです。

オリジナルマグカップで提供します。※マグカップは追加料金で購入できます。

アイスマテ茶

税込790円

アイスのマテ茶です。オリジナルボトルで提供します。※ボトルは追加料金で購入できます。

ホットマテ茶

税込790円

ホットのマテ茶です。

オリジナルマグカップで提供します。※マグカップは追加料金で購入できます。

スーベニア

アクリルスタンドコースター(ランダム6種)

税込1,045円

アイスドリンクメニューとセットで購入可能です。

※対象メニュー:<ドナルドダック>踊ろう!スムージー<ホセ>歌おう!グリーンドリンク<パンチート>叫ぼう!レッドドリンクアイスマテ茶※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

スクエアボトル

税込1,650円

アイスマテ茶とセットで購入可能です。

※対象メニュー:アイスマテ茶※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

プレート

税込3,300円

<ドナルドダック>バースデーパフェとセットで購入可能です。

※対象メニュー:<ドナルドダック>バースデーパフェ※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

マグカップ

税込2,200円

ホットドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー:ホットミルク、ホットマテ茶、ホットコーヒー

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

オリジナルグッズ

アクリルキーホルダー(ランダム9種)

税込825円

ランダム9種のアクリルキーホルダー。

「ドナルドダック」、「ホセ・キャリオカ」、「パンチート」の3キャラや集合デザインのアクリルキーホルダーです。

巾着(ブラック)

税込1,430円

モチーフアイテムの総柄がかわいい巾着は黒色と

巾着(ピンク)

税込1,430円

ピンクの2色展開です。

ステッカー(ランダム6種)

税込605円

切手風のデザインがかわいいステッカーはランダム6種から当たります。

ビッグ缶バッジ(ランダム6種)

税込880円

かわいい3人のアートが楽しめる大きめサイズの缶バッジ。

エコバッグ

税込2,750円

総柄がかわいい小さく運べるエコバッグ。

ラウンドクッション

税込4,620円

両面で異なるアートが楽しめるクッション。

バンダナハンカチ

税込1,760円

黒地にかわいいアートがぎゅっとつまったバンダナハンカチ。

「ドナルド」とその友人「ホセ・キャリオカ」「パンチート」が活躍する作品『三人の騎士』をモチーフにした『ドナルドダック~三人の騎士~』OH MY CAFE。

2024年5月11日(土)~6月30日(日)期間限定でオープンです☆

