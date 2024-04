薬師丸ひろ子が、6月19日リリースのBlu-ray/DVD/CD『薬師丸ひろ子2023コンサート』のジャケットを公開した。今作は2023年9月から12月にかけて全国16カ所18公演が開催され、近年の音楽活動の中で最大規模となった全国コンサートツアーより、東京国際フォーラム ホールAでの公演の模様を完全パッケージ。「セーラー服と機関銃」「探偵物語」「メイン・テーマ」「Woman“Wの悲劇”より」などの大ヒットナンバーはもちろん、過去のアルバム曲からのスペシャルメドレー、10周年の再放送でも話題を呼んだNHK連続テレビ小説「あまちゃん」の挿入曲「潮騒のメモリー」、さらに薬師丸自身が作詞を手掛け、今年1月にリリースされたオリジナルアルバム「Tree」からいち早く披露された最新曲「時の道標」などが収録されている。Blu-ray、DVDの映像のみならず2枚組のライブCDも同時発売となる。

リリース情報





『薬師丸ひろ子2023コンサート』発売日︓2024年6月19日(Blu-ray)VIXL-457/7,700円(税込)(DVD)VIBL-1143/6,600円(税込)(CD)VICL-65976〜7/4,400円(税込)<Blu-ray/DVD>セーラー服と機関銃Come Back To Me 〜永遠の横顔あなたを・もっと・知りたくて素敵をあつめてコール語りつぐ愛にうるわしの白百合潮騒のメモリーもう一度スペシャルメドレー星紀行〜キャメルの伝説〜うたかた100粒の涙雨は止まない過去からの手紙戦士の休息探偵物語メイン・テーマWoman“Wの悲劇”より愛しい人元気を出して時の道標みちしるべ<CD>Disc 11. セーラー服と機関銃2. Come Back To Me 〜永遠の横顔3. あなたを・もっと・知りたくて4. 素敵をあつめて5. コール6. 語りつぐ愛に7. うるわしの白百合8. 潮騒のメモリーDisc 21. もう一度スペシャルメドレー(M2〜M6)2. 星紀行〜キャメルの伝説〜3. うたかた4. 100粒の涙5. 雨は止まない6. 過去からの手紙7. 戦士の休息8. 探偵物語9. メイン・テーマ10. Woman“Wの悲劇”より11. 愛しい人12. 元気を出して13. 時の道標みちしるべ