今回は、窓辺に様々な『バンビ』の劇中シーンが広がる「UVカット・遮像・遮熱ボイルカーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー『バンビ』UVカット・遮像・遮熱ボイルカーテン

サイズと価格:【約100×108】6,490円(税込)、【約100×118】6,490円(税込)、【約100×133】6,990円(税込)、【約100×148】7,590円(税込)、【約100×176】7,990円(税込)、【約100×183】7,990円(税込)、【約100×190】8,490円(税込)、【約100×198】8,490円(税込)

※アジャスターフック付き

UVカット:80%以上

セット内容:幅約100cm=カーテン2枚組(両開き)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニーアニメーション映画『バンビ』デザインのカーテン。

カーテン一面には劇中の様々なシーンが総柄でデザインされています!

レトロなタッチで品よく仕上げられた「バンビ」や「とんすけ」たちはどの表情も優しく楽しそう☆

スケッチ調で描かれた、味わい深い仕上がりも魅力的です。

さらにサイズ展開が豊富なのも魅力的。

リビングに寝室、子供部屋など、どこにセットしてもインテリアにマッチし、おしゃれな窓辺になります。

生地には軽やかなレース素材を使用しているのもポイント。

ちょうど良い透け感でお部屋に馴染み、外からの視線を遮る遮像機能が快適性をアップします。

UVカット率80%以上なので素肌だけではなく、家具や床も強い紫外線の日焼けから守ってくれます。

夏は直射日光熱をカットし室温の上昇を抑え、冬は外の冷気をカットし室温の低下を防ぐ保温効果も。

夏は遮熱、冬は断熱保温効果で冷暖房効率もアップするので、1年中快適に過ごせて節電にもつながります。

フックは、一般的にどのレールにも設置が可能な、カーテンレールを見せる仕様になっています。

ネットに入れれば自宅の洗濯機で丸洗い可能なので、汚れが気になったらすぐに洗うことができます。

ワントーンの上品なデザインはもちろん、機能性も抜群で快適なボイルカーテン!

窓辺に『バンビ』の劇中の様々なシーンが広がる、ディズニーデザイン「UVカット・遮像・遮熱ボイルカーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

