¥Õ¥¸¼ÒÄ¹¡¡´ÓÏ½¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿·¿Í¡¦¾å³À¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂç¸æ½ê¤µ¤ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤È¡¢À¼¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï26Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯4·î¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï4¿Í¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Æþ¼Ò¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê´ÓÏ½¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¾å³À¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«¤¿´¶¤¸¡¢Æþ¼Ò15Ç¯ÌÜ¤Î¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡ÖÂç¸æ½ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤È¡¢À¼¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÂçºåÂçÊ¸³ØÉôÂ´¤Î¾å³À¥¢¥Ê¤Ï¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖFNSÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¿ä¤·¥¢¥ÊGP¡×¤ÇMC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ä·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤É÷³Ê¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ª¡×¤ÈÁáÂ®¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÖÆþ¼Ò15Ç¯ÌÜ¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢Å·ºÍÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤â¡ÖÍè·î¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç?¤â¤¦µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤Î¡È¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡É¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£