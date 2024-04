バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ「Q posket(キューポスケット)」

大きく艶のある瞳と、ふんわりとした優しいほっぺの質感など、デフォルメされた造形が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな「Q posket」シリーズに、TVアニメ『うる星やつら』より「ラム」の第3弾が登場!

バンプレスト「うる星やつらアニメver. Q posket-LUM-III」

©高橋留美子・小学館/アニメ「うる星やつら」製作委員会

登場時期:2024年4月3日(水)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全2種

サイズ:約14cm

今回3回目の登場となる「ラム」のQ posketフィギュア。

両手を広げ、空中を浮かんでいるようなポージングです。

髪の毛もふんわりとなびいて、いろんな角度から楽しみたくなる造形に。

カラー展開は2種類で、右のアソートAはアニメver.の髪色、左のアソートBはアナザーカラーとなります。

アソートBの髪色は、「うる星やつらアニメver. Q posket-LUM-」シリーズの中で初登場の髪色です。

にっこり微笑みながら視線を送る「ラム」がかわいい!

バンプレスト「うる星やつらアニメver. Q posket-LUM-III」は、2024年4月3日(水)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

