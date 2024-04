高機能素材で食卓に安心をお届け！雲鶴堂「チタン製食器シリーズ」GWセール

雲鶴堂は、Amazonにて好評販売中の「チタン製食器シリーズ」からチタン製クッカーをゴールデンウィークに向けて4月末よりキャンペーンを実施します。

雲鶴堂「チタン製食器シリーズ」GWセール

合同会社雲鶴堂 商品詳細ページ:

https://unkakudou.com/products_cat/outdoors-titan/

同社の鍋をはじめとした「チタン製クッカー」は、一人暮らしを検討されている方や、食器類を一新されたい方、雨の多い春キャンプにオススメの商品ラインナップとなっています。

■商品の特徴

アルミやステンレスと比べてアレルギー性物質が大幅に少なく、素材強度の高いチタン。

金属製品特有のいやな臭いがほぼなく、木製製品のように料理本来の風味を壊さないので食器や調理器具に最適な素材です。

また軽量かつ熱での変形が少ない金属のため食洗機での洗浄も可能です。

※電子レンジ非対応。

長年使用することで変色し、いわゆる「チタンブルー」が目立つため汚れも気になりません。

高機能なチタン製で割れにくく軽量な「A.S.F.OUTDOOR」の「チタン製食器シリーズ」は生活の基盤となる食事を末永く支えてくれます。

チタン製クッカー

チタンブルー

*『チタン製鍋 蓋付き』

おでんや鍋料理、パスタやうどんを茹でるのに最適なサイズ。

四角形状の取っ手付きで水をたっぷり容れて持ち上げても安定する仕様です。

蓋には蒸気穴があり、煮込みや保温性能も抜群。

1900mlの大容量サイズは、一人暮らしはもちろんのことご家族の強い味方となってくれるでしょう。

チタン製鍋 蓋付き

*『チタン製フライパン(M)』

1人分の調理に最適なサイズのチタン製フライパン。

目玉焼きやホットケーキが丸く綺麗に焼ける丁度いいサイズ。

折り畳み式の取っ手付きで、畳んだ状態で同社商品のフライパン(L)と重ねて収納(スタッキング)が可能。

一人暮らしの狭いキッチンでもコンパクトに収まります。

チタン製フライパン(M)

スタッキング例2

*『チタン製フライパン(L) 蓋付き』

炒め物や、いたみやすい煮物に最適なサイズのチタン製フライパン。

蓋付きかつ約1200ml入ってお弁当のおかずの作り溜めにもってこいのサイズです。

忙しい日々の心強い味方になってくれること間違いなし。

折り畳み式の取っ手を畳めば、同社商品のフライパン(M)と重ねて収納(スタッキング)が可能。

チタン製フライパン(L) 蓋付き

スタッキング例1

*『チタン製皿 19cm』

外径約19cmと焼き魚などの一品料理の盛り付けや、ワンプレートとしても丁度いいサイズの平皿。

ステーキ肉はもちろんソーセージや目玉焼き、サラダもおさまる一人分の盛り付けに最適です。

軽い汚れなら水洗いだけで簡単に落ちてくれる優れもの。

チタン製皿 19cm

■商品概要

商品名: チタン製鍋 蓋付き

型番 : Ti-0001

定価 : 7,040円(税込)

サイズ: 約 外径19cm 深さ8.4cm(収納時)

重量 : 約 0.285kg

容量 : 約 1900ml

素材 : チタン(TI99.7%)

URL :

https://amzn.asia/d/8WpkNCs

商品名: チタン製フライパン(M)

型番 : Ti-0008

定価 : 3,080円(税込)

サイズ: 約 外径15cm 深さ5.6cm

重量 : 約 0.106kg

容量 : 約 700ml

素材 : チタン(TI99.7%)

URL :

https://amzn.asia/d/77BuH5S

商品名: チタン製フライパン(L) 蓋付き

型番 : Ti-0009

定価 : 5,280円(税込)

サイズ: 約 外径19cm 深さ5.2cm

重量 : 約 0.222kg

容量 : 約 1200ml

素材 : チタン(TI99.7%)

URL :

https://amzn.asia/d/0cq2boY

商品名: チタン製皿 19cm

型番 : Ti-0002

定価 : 2,200円(税込)

サイズ: 約 外径19.3cm 高さ2.8cm

重量 : 約 0.084kg

素材 : チタン(TI99.7%)

URL :

https://amzn.asia/d/94A4eoE

