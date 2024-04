【「ジャイアントお嬢様」109話】4月26日 更新

小学館はサンデーうぇぶりにて、マンガ「ジャイアントお嬢様」109話「寝起き! 夢かうつつかオホホかですわ」を4月26日に掲載した。

今回は作者の肉村Q氏いわく「超ジャイアントお嬢様」として、普段よりさらに巨大になった機子の姿を楽しめる。巨大すぎる姿になったことで性格も開放的になっているようだが……?

【最新話更新】

超 ジ ャ イ ア ン ト お 嬢 様 (1/3)#ジャイアントお嬢様 pic.twitter.com/2ep85f7tgQ - 肉村Q🧠れんさい2周年!!!! (@nikukaiQ) April 25, 2024

