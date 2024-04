シンガー・ソングライターの宇多田ヒカルが7月から開催する6年ぶりとなる全国ツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のライブ映像が、動画配信サービス・U-NEXTで配信されることが決定した。宇多田は自身初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」をひっさげ、7月13日の福岡・マリンメッセ福岡から9月1日の神奈川・Kアリーナ横浜公演まで、台湾・台北、香港を含む国内外9都市(全18公演)を巡る。

USEN&U-NEXT GROUPが運営するU-NEXTは、宇多田のデビュー25周年プロジェクトとタッグを組み、アニバーサリーイヤーを彩る企画を続々展開。その第1弾として今回のツアーにオフィシャルパートナーとして協賛し、ライブ映像を配信することが決定した。配信の詳細は後日発表となる。U-NEXT会員を対象に、総勢200名をツアーに招待するチケットプレゼントキャンペーンもスタート。さらに、きょう26日よりこれまでの貴重なライブ映像が見放題で順次配信される。■宇多田ヒカル ライブ映像配信ラインナップ・Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018・Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios・WILD LIFE(U-NEXTのみ配信)※今後も順次配信追加予定