宇多田ヒカル 6年ぶりツアーをU-NEXTが配信へ
シンガー・ソングライターの宇多田ヒカルが7月から開催する6年ぶりとなる全国ツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のライブ映像が、動画配信サービス・U-NEXTで配信されることが決定した。
【場面写真7点】宇多田ヒカルとアオイヤマダのダンスコラボも
宇多田は自身初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」をひっさげ、7月13日の福岡・マリンメッセ福岡から9月1日の神奈川・Kアリーナ横浜公演まで、台湾・台北、香港を含む国内外9都市（全18公演）を巡る。
USEN＆U-NEXT GROUPが運営するU-NEXTは、宇多田のデビュー25周年プロジェクトとタッグを組み、アニバーサリーイヤーを彩る企画を続々展開。その第1弾として今回のツアーにオフィシャルパートナーとして協賛し、ライブ映像を配信することが決定した。配信の詳細は後日発表となる。
U-NEXT会員を対象に、総勢200名をツアーに招待するチケットプレゼントキャンペーンもスタート。さらに、きょう26日よりこれまでの貴重なライブ映像が見放題で順次配信される。
■宇多田ヒカル ライブ映像配信ラインナップ
・Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018
・Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios
・WILD LIFE（U-NEXTのみ配信）
※今後も順次配信追加予定
【場面写真7点】宇多田ヒカルとアオイヤマダのダンスコラボも
宇多田は自身初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」をひっさげ、7月13日の福岡・マリンメッセ福岡から9月1日の神奈川・Kアリーナ横浜公演まで、台湾・台北、香港を含む国内外9都市（全18公演）を巡る。
U-NEXT会員を対象に、総勢200名をツアーに招待するチケットプレゼントキャンペーンもスタート。さらに、きょう26日よりこれまでの貴重なライブ映像が見放題で順次配信される。
■宇多田ヒカル ライブ映像配信ラインナップ
・Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018
・Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios
・WILD LIFE（U-NEXTのみ配信）
※今後も順次配信追加予定