“2週間破局”・焼酎モデル降板のハン・ソヒ、ヘアケアブランドと5年の縁…透明感あふれる清純美貌

女優ハン・ソヒが人気ヘアケアブランドとの縁を継続する。

【写真】ハン・ソヒがスピード破局…“14日間”で何が?

ハン・ソヒはヘアケアブランド「ロレアルパリ」のモデルとして、2020年から現在まで5年間の縁を結んでいる。

今回の新たに公開された画報は、ハン・ソヒの美貌と清純さを存分にアピールしており、目を引く。「水分に真心」というコンセプトに合うよう、しっとりと柔らかく輝く美髪を披露し、感嘆を誘っている。

ハン・ソヒは同ブランドと長きにわたる関係を続けているだけに、製品に対するコンセプトを完璧に理解し、多彩な表情を披露するなど、積極的な姿勢で撮影をリードしたという。

(写真提供=ロレアルパリ)ハン・ソヒ

先立ってハン・ソヒは3月、ロッテ七星(チルソン)飲料の焼酎ブランド「チョウムチョロム」との広告契約も満了。ロッテ七星飲料は契約期間の1年満了後、再契約をしなかった。

同時期にリュ・ジュンヨルとの熱愛を認めたが、リュ・ジュンヨルが7年交際した元恋人、Girl's Day出身のヘリからハン・ソヒに“乗り換えた”という噂が広まったことで、ハン・ソヒはSNSで感情的な反応を見せた。2人は結局、2週間で破局している。

チョウムチョロム以外にも、NH農協銀行との契約も更新しなかったことで、一連の熱愛騒動がイメージダウンに繋がり、再契約に影響を及ぼしたのではないかという噂だ。

現在はNeflixシリーズ『京城クリーチャー』シーズン2が今年下半期に配信される予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。