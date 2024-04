Stray Kids、ニューシングル「Lose My Breath（Feat․ Charlie Puth）」音源＆歌詞の一部を公開

Stray Kidsが新曲「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」の音源と歌詞の一部を公開した。Stray Kidsはニューデジタルシングル「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」の発売に先立って、本日(26日)、新曲のスポイラー(ネタバレ)が盛り込まれたトラックプレビュー映像を公開した。同映像には「Cause when our eyes lock It's like my heart stops」という強烈な歌詞と感性的なサウンドが収められ、数秒の映像であるにもかかわらず、深い余韻を残した。

同曲は、グループ内のプロデュースチーム3RACHAのバンチャン、チャンビン、ハンと世界的なミュージシャンであるチャーリー・プース(Charlie Puth)が作詞・作曲・編曲した楽曲として注目を浴びている。彼らはチャーリー・プースとの甘いハーモニーで、韓国国内外のリスナーを魅了する予定だ。今夏、カムバックを控えているStray Kidsは、深みのある新曲「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」を発売すると共に、海外の大型音楽フェスティバルに相次いで出演し、ホットなK-POPスターらしい活躍を繰り広げる。7月12日(以下、各現地時間)には、ミラノの「I-Days Milano」、14日にはロンドンの「ハイド・パークブリティッシュ・サマー・タイム(BST Hyde Park)」、8月2日にはシカゴ「ロラパルーザ・シカゴ(Lollapalooza Chicago)」のヘッドライナーとしてステージに立つ予定だ。Stray Kidsは5月10日午後1時(米東部時間基準0時)にデジタルシングル「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」を正式発売する。