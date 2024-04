【インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション】8月20日 発売予定価格: 通常版 3,278円 限定版 8,778円 CEROレーティング:Aプレイ人数:1人

インティ・クリエイツは、ニンテンドー3DS版「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」(海外名:Azure Striker GUNVOLT)の発売10周年記念日である8月20日に、Nintendo Switch用アクション/パズル「インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション」を発売する。価格は通常版が3,278円、限定版が8,778円。

「インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション」は、任天堂ハードで発売されたインティ・クリエイツのダウンロード専用ソフト、「マイティガンヴォルト」、「マイティガンヴォルト バースト」、「ロロパズミクス」の3つのタイトルを1本のパッケージに収録したお得なコレクションタイトル。

本パッケージ用に新たにNintendo Switchに移植された「マイティガンヴォルト」、現在発売中の「マイティガンヴォルト バースト」は、ダウンロードコンテンツを全種類含んだ完全版となり、このコレクションを購入することで、インティ・クリエイツが開発したダウンロード専用タイトルを全てパッケージ版で保管し、遊ぶことができるようになる。

「インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション」

「マイティガンヴォルト」

ジャンル:8ビットテイスト2Dアクション

「マイティガンヴォルト」は、本格2D横スクロールアクションゲーム「蒼き雷霆 (アームドブルー) ガンヴォルト」をレトロなグラフィックスとサウンドにアレンジしたもの。見た目だけでなくゲーム内容も80年代の王道スタイルを踏襲し、シンプルな内容でありながら繰り返し遊びたくなる要素が多数搭載されている。

ガンヴォルト以外に「ぎゃる☆がん」の見習い天使のえころ、「Mighty No.9」のベックもプレイアブルキャラクターとして使用可能で、各キャラクターの専用アクションによりステージの攻略方法も三種三様に楽しめる。

ゴールドアーカイブコレクションでは、DLCの「追加ステージ(工場、バイオラボ、ハイウェイ、体育館)」を含むステージ構成となっている。

□「マイティガンヴォルト」公式サイトページ

「マイティガンヴォルト バースト」

ジャンル:2D横アクション

「マイティガンヴォルト バースト」は「マイティガンヴォルト」の続編として装いも新たに発売されたタイトル。90年代の雰囲気を味わえるレトロテイストのサイドビュー2Dアクションでありながら、敵に接近して倒すことによって発生する“バーストコンボ”や、プレイアブルキャラクターの攻撃・防御・運動性能をいつでもどこでもチューニングできる“カスタマイズシステム”など、拡張性の高いプレーヤー成長システムが搭載されている。

主人公は「Mighty No. 9」から「ベック」、「蒼き雷霆(アームドブルー)ガンヴォルト 爪」から「ガンヴォルト」のダブルヒーロー方式。

さらに、ゴールドアーカイブコレクションでは全てのDLCプレイアブルキャラクター、「えころ」、「コール」、「シアン」、「RAY」、「アキュラ」、「くろな」、「テンゾウ」も搭載した完全版となっており、本作オリジナルの世界観で、それぞれキャラクターの視点から織りなすifストーリーを体験できる。

□「マイティガンヴォルト バースト」公式サイトページ

「ロロパズミクス」

ジャンル:マージ系パズルゲーム

「ロロパズミクス」は、ランダムに出現するRoRo玉を落として、同じ種類のRoRo玉同士をくっつけて大きく育てるマージ系パズルゲーム。オンラインランキングにも対応している本作は、どんどんRoRo玉を成長させて高スコアを目指すのが目的となっている。

また、ある一定のスコアを超えるとBGMとして再生できる“RoRoが唄う歌”を最大19曲まで集められる(それ以外にBGM1曲もあり)。

□「ロロパズミクス」公式サイトページ

パッケージ限定版(数量限定商品)の内容を紹介

「マイティガンヴォルト」オフィシャルイラストレーターの伊東大典氏が描き下ろした限定版のBOX用イラストは、収録タイトルの全プレイアブルキャラクターを詰め込んだ、キャラクターの魅力あふれる仕上がりになっている。また、限定版に内包される3つのアイテムには、「インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション」の限定版でしか手に入らないグッズが用意されている。

(1)「マイティガンヴォルト バースト」サウンドトラック(CD1枚組)

オリジナル音源全曲をそのまま収録したサウンドトラック。

(2)「ロロパズミクス」サウンドトラック(CD1枚組)

ロロパズミクスに搭載されている20曲を収載したサウンドトラック。

(3)アクリルスタンド

オフィシャルイラストレーター伊東大典氏描き下ろしのアクリルスタンド。

※画像は制作中のイメージです。デザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

特典情報

予約特典

通常版、限定版を予約すると、「マイティガンヴォルト」オフィシャルイラストレーターの伊東大典氏が描き下ろした、予約特典A4クリアファイルがもらえる。

※描き下ろしイラストは作画中のイメージです。デザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

店舗特典紹介

【ゲーマーズ:B2タペストリー】【ソフマップ:B2タペストリー】【トレーダー:B2タペストリー】【WanderGOO:B2タペストリー、ポストカード】

[WonderGOO限定セット]

B2タペストリー

ポストカード

アクリルスタンド

【Amazon.co.jp:A4クリアファイル】

[Amazon限定セット]

B2タペストリー

【あみあみ:ミニアクリルキャラクタープレート、アクリルキーホルダー】【エビテン[ebten]:[ファミ通DXパック]アクリルキーホルダー】【ゲームショップ1983:通常版 ジャケット3種セット】

限定版:ジャケット+SW互換ソフトケース 3種セット

【Neowing:スマホサイズブロマイド】【メロンブックス:ブロマイド】

ゲオ:A4クリアファイル

Joshin:A4クリアファイル

古本市場/ふるいち:A4クリアファイル

ヤマダデンキ:A4クリアファイル

ヨドバシカメラ:A4クリアファイル

情報発信チャンネルの紹介

5月8日21時から隔週水曜日に、インティ・クリエイツの関連タイトル・出展イベント情報を網羅する“インティ・クリエイツ情報局”がYouTube Liveとニコニコ生放送でスタートする。

MCは「ガンヴォルト情報局」でもお馴染みのIKKANさんと、「Dragon Marked For Live」でMCを務めた田中健大さん。

番組の初回放送は、「白き鋼鉄のX(イクス)」シリーズ、「ロロパズミクス」で《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》RoRo役を演じる峯田茉優さんをゲストに迎えて、「インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション」の詳報、「九魂の久遠」の情報などが公開される予定だ。

【メロンブックス:ブロマイド】

□YouTube Liveのページ

□ニコニコ生放送のページ

(C)INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.