【イベントテラレイドバトル「ウネルミナモ」・「テツノイサハ」】開催期間:4月26日9時~5月7日8時59分

ポケモンは、Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、テラレイドバトルで「ウネルミナモ」および「テツノイサハ」と出会いやすくなるイベントを5月7日8時59分まで開催している。

イベント期間中は「ポケットモンスター スカーレット」ではウネルミナモ(みずテラスタイプ)、「ポケットモンスター バイオレット」ではテツノイサハ(エスパーテラスタイプ)が再登場。本イベントで出現するウネルミナモ、テツノイサハは、通常のプレイでは出会うことがないポケモンとなっている。

□イベントテラレイドバトル「ウネルミナモ」・「テツノイサハ」のページ

「イベントテラレイドバトル」概要

開催期間:4月26日9時~5月7日8時59分

【出現ポケモン】

★5:ウネルミナモ(「ポケットモンスター スカーレット」のみ出現)

★5:テツノイサハ(「ポケットモンスター バイオレット」のみ出現)

イベントテラレイドバトルに挑戦する際の注意事項

イベントテラレイドバトルで遊ぶには最新情報を受け取る必要があり、「ポケポータル」→「ふしぎなおくりもの」→「ポケポータルニュースを 受け取る」から最新情報を受け取ることができる。Nintendo Switch Online(有料)への加入は不要。

なお、インターネット通信を用いて他のトレーナーとテラレイドバトルをするには、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要となる。

※本イベントで出現するウネルミナモ、テツノイサハは、1つのセーブデータにつき、それぞれ1匹のみ捕まえることができます。捕まえた後でも、期間内であればテラレイドバトルに参加し、報酬を受け取ることができます。

※過去に開催されたイベントテラレイドバトルで登場したウネルミナモ、テツノイサハをすでに捕まえている場合、捕獲することはできません。

※本イベントで出現するウネルミナモ、テツノイサハは、今後のイベントで再出現したり、今後別の方法で出会えるようになる場合があります。

(C) 2022 Pokemon.

(C) 1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.