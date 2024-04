【「スター・ウォーズの日」グッズ】5月4日 発売予定価格:2,800円(Tシャツ)など

ディズニーフラッグシップ東京にて、5月4日に発売される「スター・ウォーズ」最新グッズが公開された。今回は、撮り下ろしの最新グッズ情報をお届けする。

5月4日は、「スター・ウォーズ」の名セリフ「May the Force be with you.」にちなみ制定された「スター・ウォーズの日」。今年は「スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)」の公開25周年にあたるということで、特に「ファントム・メナス」関連のグッズが、ディズニーフラッグシップ東京やオンランストア「ディズニーストア.jp」にて発売される。

ディズニーフラッグシップ東京にはストームトルーパーとデス・トルーパーが登場。デス・トルーパーはかなりでかい

中でも目玉となっているのは、ダース・モールが持つ「レガシーライトセーバー」。スイッチを入れると、ライトが伸びるように光り、また動きに合わせて変化する効果音も楽しめる。

本商品は本来、アメリカのディズニーパークにあるエリア「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」のみで販売されているものだったが、今回特別にディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア.jpで販売されるという。価格は35,000円。

なおディズニーストア.jpでは、ダブルセッティング仕様にできる2本セットも世界7,000本の数量限定で販売される。価格は68,000円。

「レガシーライトセーバー」の実物。スイッチのオンオフで光と音の演出が入るほか、起動中は動きに合わせて音が変化する

このほかにも、ダース・モールがデザインされたもの、R2-D2とC-3PO、「MAY THE 4TH BE WITH YOU」のロゴが入ったアパレル商品やピンバッジなどが発売される。

左:ピンバッジ 2,400円、中:キャップ 2,800円、右:ピンバッジ 1,400円

長袖パーカー 7,400円

半袖Tシャツ 各2,800円

さらに4月26日からは、オーダーメイド商品「D-Made」に新たな「スター・ウォーズ」関連アートが登場する。

「D-Made」はTシャツやトートバッグなど、ベースとなるアイテムに、好みのアートを選んでプリントできる商品シリーズ。今回は、期間限定で「ファントム・メナス」や「マンダロリアン」のアートを選ぶことができる。価格はTシャツが2,750円~4,950円など。

なおD-MADEはディズニーストア.jpでも注文できるが、ディズニーフラッグシップ東京の店頭でTシャツを注文した場合、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2024」の特別ロゴを無料プリントしてもらえる。期間は4月26日から5月6日まで。

D-MADEの新「スター・ウォーズ」アートは4月26日より登場

店頭限定で、無料の特別ロゴを袖口にプリントしてもらえる

こちらは「マンダロリアン」のラインナップ

またディズニーフラッグシップ東京では、2階ショールームに上記アイテムを含む特別売り場が設置され、実際の商品を手にとって見ることができる。期間は5月6日まで。

さらに5月4日当日では、スペシャリティキャストによる「スター・ウォーズクイズ大会」の開催や、キャストと一緒にじゃんけんをして“あいこ”の場合にもらえる「お楽しみ限定カード」に「スター・ウォーズの日」限定版が登場するなど、「スター・ウォーズの日」ならではのイベントが開催予定となっている。

□プレスリリース

特設売り場には新商品以外にも、海外パークグッズをはじめとした様々な「スター・ウォーズ」グッズが並んでいる

(C)Disney (C) & TM Lucasfilm Ltd.