マツヤは、大宮マルイ1Fに最大級の品揃えを誇る韓国スーパー【Annyeong mart】を2024年4月27日(土)にオープンします。

また、飲食もできる【Annyeong kitchen】も同時OPEN!

店内は韓国の地元スーパーを想像させるような雰囲気が漂っていて、韓国旅行気分が味わえます!

韓国スーパー【Annyeon mart】

Annyeong mart大宮マルイ店

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 大宮マルイ1F

2024年4月27日(土)10:30オープン

営業時間:10:30〜20:00 年中無休 ※マルイの休みに準ずる

3,000点以上の品揃え!

キムチ・麺類・韓国のり・調味料・ソフトドリンク・お酒・お菓子・冷凍食品・お餅・健康食品・雑貨・化粧品など、豊富な品揃え。

韓国の空間を大宮で楽しむことができ、韓国好きにはたまらないショップです。

◎日本にはない韓国食品と出会うことができます。

軽食にピッタリなものから業務用の本格食材まで、ユニークな韓国食品が沢山あります。

◎韓国ラーメンの充実度もほかのスーパーとは違い、豊富な種類の韓国ラーメンを取り揃えており、気になる味が楽しめます。

今、韓国で大ブームのラーメンテーブルも日本初上陸!漢江ラーメン気分が味わえます。

インスタ映えスポット間違いなし!!

◎他ではあまり扱いのない、全羅道キムチも販売します。

◎調味料の品揃えも多数あり、韓国料理を作るうえで欠かせない調味料からマニアックな調味料までそろっており、自宅でお好きな韓国料理を作ることもできます。

◎韓国化粧品の品揃えにも自信あり!

◎個人の買い物だけでなく業務用としての利用も多く、日本の韓国料理店に食材や調味料などを卸しています。

◎日本の韓国料理屋で提供されている本格的な韓国食材を、好きなだけ購入できるのもポイント!品揃えが豊富なので、あの時食べて忘れられなかった食材が見つかるかもしれません。

◎店内イベントも企画しており、さまざまな年齢層の方に楽しめる内容となっています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post さいたま大宮マルイ1Fにオープン!韓国スーパー【Annyeon mart】 appeared first on Dtimes.