【「原神」「崩壊:スターレイル」POP UP SHOP in ロフト】期間:4月26日~※栄ロフトのみ5月2日スタート

ロフトは、RPG「原神」と「崩壊:スターレイル」のポップアップショップを全国のロフト13店舗およびロフトネットストアにて4月26日(栄ロフトのみ5月2日)より開催する。

ポップアップショップではキャラクターの缶バッチやアクリルスタンドなど、公式グッズの新商品などを含む多数のアイテムが販売される。

開催店舗は13店舗。ロフトネットストアでも本日4月26日より商品の取り扱いがスタートしている。

なお、状況に応じて購入制限の設定や、店舗によっては抽選による事前予約制の導入、または整理券を配布する場合もあるとのこと。詳細については各店舗ホームページ・ロフトアプリより確認

してほしい。

□「『原神』POP UP SHOP in ロフト」のページ

□「『崩壊:スターレイル』POP UP SHOP in ロフト」のページ

□ロフトネットストアのページ

ポップアップショップ概要

期間:4月26日~

※栄ロフトのみ5月2日スタート

【開催店舗】

・池袋ロフト

・渋谷ロフト

・梅田ロフト

・横浜ロフト

・仙台ロフト

・千葉ロフト

・新潟ロフト

・静岡パルコロフト

・京都ロフト

・大宮ロフト

・町田ロフト

・広島ロフト

・栄ロフト

・ロフトネットストア

商品ラインナップ(一部)

(C) COGNOSPHERE