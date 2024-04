heart relationが運営するランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」は5月9日〜5月15日、POP UP SHOPを東京・新宿の「ルミネ新宿 ルミネ2」に期間限定オープンする。ROSIER by Her lip to POP UP SHOP店頭では、ブランドを代表するランジェリーの「Everyday Essential Bra」(4,800円)、「Everyday Essential Shorts」(2,600円)、「Everyday Essential Thong」(2,400円)、「Everyday Magical Lacy Thong」(3,200円)から新色フレンチモーヴを先行発売する。「Everyday Essential Night Bra」「Everyday Magical Lacy Shorts」で好評のフレンチモーヴのカラーだが、デイリーランジェリーでのカラー展開が決定した。

「Everyday Essential Bra(french mauve)」(4,800円)、「Everyday Essential Shorts(french mauve)」(2,600円)ほかラインナップには、オンラインでは完売中の「Everyday Essential Strapless Bra」や「Exclusive Collection」の一部アイテムを展開。ショーツ以外のアイテムを実際にフィッティングすることや、バストサイズの採寸も行っている。前回のポップアップショップで好評だった、Everyday Essential BraとEveryday Essential Shortsとポーチがセットになった「ROSIER Pouch Set」(11,000円)が会場限定で再登場。ポーチは、巾着型のランジェリーポーチとスクエア型のクリアポーチの2種類から選ぶことができ、ランジェリーのカラーは現在発売しているヌードローズ、ブラック、パールブルー、モカの4色に加えて新色フレンチモーヴも選ぶことができる。また、Everyday Essential Night BraとEveryday Magical Lacy ShortsとROSIER Monogram Pouchがセットになった「ROSIER Monogram Pouch Set」も登場する。「ROSIER Pouch Set」(11,000円)会場内で15,000円(tax in)以上購入すると、ノベルティとして「ROSIER Scrunchies Set」が数量限定でもらえる。また、ポップアップショップ店頭で商品を1点以上購入した人を対象に、母の日にもぴったりのオリジナルメッセージカードを配布する。ノベルティ「ROSIER Scrunchies Set」オリジナルメッセージカード