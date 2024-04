Microsoftは4月23日(米国時間)、「Released: April 2024 Exchange Server Hotfix Updates - Microsoft Community Hub」において、Microsoft Exchange Serverを対象とした2024年3月のセキュリティアップデート(SU: Security Update)の不具合に対処する2024年4月のホットフィックスアップデート(HU: Hotfix Update)をリリースした。このホットフィックスアップデートには新機能としてECC証明書およびOWA/ECPのハイブリッド先進認証(HMA: Hybrid Modern Authentication)のサポートが含まれている。

Released: April 2024 Exchange Server Hotfix Updates - Microsoft Community Hub○ホットフィックスアップデートの対象環境2024年4月のホットフィックスアップデートの対象となる環境は次のとおり。Exchange Server 2019 CU13およびCU14Exchange Server 2016 CU23○ホットフィックスアップデートの内容2024年4月のホットフィックスアップデートにて修正された不具合は次のとおり。ダウンロードドメインの機能不全Outlook on the web(OWA: Outlook Web App)の「このドキュメントを開けません」エラーOutlookキャッシュモードにおける検索エラーOwaDeepTestProbeとEacBackEndLogonProbeが失敗する不具合ECPの編集権限を編集できない不具合Outlookの未読封筒アイコンが表示されない不具合(ただし、HUインストール後に受信した新しいメッセージのみ修正)テンプレートアドインが機能しない不具合公開されたカレンダーが「このカレンダーは利用できません」エラーで機能しない不具合○修正されていない不具合次の既知の不具合の修正は今回のホットフィックスアップデートには含まれておらず、対策中とされる。ショートカットキー「CTRL+P」を使用しないとOutlook on the web(OWA)にて印刷できない可能性がある○ホットフィックスアップデートの必要性2024年4月のホットフィックスアップデートはオプションであり、不具合が発生しておらず、新機能を必要としない場合はインストールする必要はない。なお、2024年4月のホットフィックスアップデートには2024年3月のセキュリティアップデートが含まれており、セキュリティアップデートをインストールしていない場合でも直接インストールすることができる。