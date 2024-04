腕力も運動能力も優れた、筋骨隆々の格闘家がワニと対峙したら……。そんなバラエティ番組に出てきそうな対決が、米フロリダの町中でリアルに繰り広げられました。

↑フロリダでは珍しくない光景

米国でワニの出没が度々報告されているのが、フロリダ。公園でも、住宅街でも、あらゆるところにワニが現れ、その度にちょっとした騒動に発展しているのです。

そんなワニ出没の一部始終を収めた動画で最近話題になっているのが、2023年6月にフロリダ州ジャクソンビルで撮影されたもの。近くには小学校の駐車場もある場所に、体長2.4メートルのワニが出没したのです。

人々が悲鳴を上げ、駆け付けたパトカーの横をワニが速足で横断。数人の警察官がいたものの、なすすべもなく見つめるなか、突然、一人の勇敢な男性が現れました。この男性はマイク・ドラギッチさん。総合格闘家です。

なぜか裸足で現れた彼は、ワニを背後から追いかけると、思い切ってワニの背中にジャンプ。ワニは思わず口を大きく開けたのですが、マイクさんは自分の体重を重しにしてワニの胴をしっかり押さえながら、ワニの口を上から閉じ、両手で口を封じたのです。

↑ワニのバックマウントを取った格闘家(画像提供/FOX 35 Orlando/YouTube)

その後、テープで口をぐるぐる巻きにし、ワニを完全に捕獲。人々がヒーローのようにマイクさんに拍手を送るなか、彼は負かしたワニを両手で抱え、人々にワニを見せてまわったのです。

というわけで、格闘家とワニとの対決は、格闘家に軍配に上がる結果になりました。しかも、マイクさんは裸足と素手でこの闘いに挑んだわけですから、彼は正真正銘の”勝利“を収めたと言えるでしょう。

ただ、現地のニュース番組のインタビューで明かされたことですが、マイクさんはワニを捕獲する免許を所持しているそう。手際よくワニを捕獲することができたのは、そのためだったのでしょう。マイクさんの真似をして、素人がワニを捕まえようとするのは、やめたほうが良さそうです。

