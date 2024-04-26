中国・滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋で主塔完成

16日、工事が進む滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋316号主塔。（小型無人機から、荊門＝新華社記者/杜子璇）

【新華社荊門4月26日】中国上海市と重慶市、四川省成都市を結ぶ滬渝蓉（こゆよう）高速鉄道の武漢−宜昌区間にある鍾祥漢江特大橋でこのほど、316号主塔上部の工事が終わり、スラブ軌道コンクリート桁斜張橋の主塔2基が完成した。鉄道建設大手、中国鉄建（CRCC）傘下の中鉄十一局集団が建設を請け負った。同鉄道は縦横各8ルートから成る高速鉄道計画「八縦八横」の長江沿い部分を構成しており、武漢−宜昌区間の本線は全長313キロ。漢江をまたぐ鍾祥漢江特大橋は重要プロジェクトと位置付けられている。

中国・滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋で主塔完成

16日、工事が進む滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋316号主塔。（小型無人機から、荊門＝新華社記者/杜子璇）

中国・滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋で主塔完成

16日、工事が進む滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋316号主塔。（小型無人機から、荊門＝新華社記者/杜子璇）

中国・滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋で主塔完成

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中国・滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋で主塔完成

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中国・滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋で主塔完成

16日、工事が進む滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋316号主塔。（小型無人機から、荊門＝新華社記者/杜子璇）

中国・滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋で主塔完成

16日、工事が進む滬渝蓉高速鉄道の鍾祥漢江特大橋316号主塔。（小型無人機から、荊門＝新華社記者/杜子璇）