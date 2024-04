HUB SAUNAは、北欧発ラグジュアリーサウナ「Round Cube Sauna」を販売開始します。

HUB SAUNA「Round Cube Sauna」

商品名 : Round Cube Sauna(ラウンドキューブサウナ)

発売日 : 2024/3/15

価格 : 2,790,000円(税抜)*オプション有

サイズ : 2.4m×3.1m×2.2(奥行き・幅・高さ)

販売ルート: HUB SAUNA株式会社

URL :

https://hub-sauna.co.jp/brand-saunasell

従来の組み立て式サウナ小屋では、木材の収縮などによる商品寿命の短さや、足元の冷え込みが課題となっていました。

日本市場における課題を解決するだけでなく、洗練されたデザイン性を有するサウナ小屋を提供します。

https://hub-sauna.co.jp/brand-saunasell

■マイナス20度の北欧の冬を乗り越える機能性を有する組み立て式サウナ小屋

・北欧で古くから愛されるサウナ用木材「スプルース」を使用

・サーモ加工を施した40mm厚のサーモスプルースにより、断熱性と耐久性の向上

・二段ベンチの基本仕様による足元の冷え込みの解消

■【レッド・ドット・デザイン賞2024】を受賞

RedDotDesignAward2024を受賞

洗練された内装デザイン

【レッド・ドット・デザイン賞】は、1955年に設立された国際的なデザイン賞で、ドイツの「iFデザイン賞(iF DESIGN AWARD)」、アメリカの「IDEA」と並び、世界三大デザイン賞の一つとして知られています。

本デザイン賞は、コミュニケーションデザイン、プロダクトデザイン、デザインコンセプトの3部門で構成されており、受賞したデザインは、ドイツ、シンガポール、中国にあるレッドドット・デザインミュージアム(Red Dot Design Museum)に展示されます。

■長年の製造の歴史、技術を持つ製造パートナー

工場での製造風景

長年にわたるノウハウ、技術力を持つエストニアで最大の屋外サウナメーカーです。

バリエーション豊富なサウナ小屋のラインナップが特徴で、世界各国に商品を供給しています。

同社では、「Round Cube Sauna」をはじめとした、日本市場における商品ラインナップを拡充していく予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本初上陸の北欧発ラグジュアリーサウナ!HUB SAUNA「Round Cube Sauna」 appeared first on Dtimes.