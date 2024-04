横浜F・マリノスは24日にアジアチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグで韓国の蔚山現代をホームに迎え、早々に退場者を出す苦しい展開ながらもPK戦の末に勝利。アル・アイン(UAE)が待つファイナルへの切符を掴んだ。



英『Daily Mail』がスポットを当てたのは、横浜F・マリノスを指揮する元オーストラリア代表の英雄ハリー・キューウェルだ。オーストラリアサッカー史に名を刻む名手であるキューウェルは、2015年より指導者の道へ進んでいる。しかし、指導者としては目立った結果が出ていなかった。





HIGHLIGHTS | Yokohama F. Marinos - Ulsan Hyundai (- on penalties, - on agg)



Marinos defeat Ulsan in Semi-Final thriller!



Match Report https://t.co/cYsPEFeliY#ACL | #YFMvUHD pic.twitter.com/Tq6mPT9Blo