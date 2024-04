【GU:「トムとジェリー」コレクション】4月26日 発売価格:990円~

GUは、アニメ「トムとジェリー」とのコラボ商品を4月26日より発売した。価格は990円より。

85周年を迎えるアニメ「トムとジェリー」とのコラボコレクションが発売される。今回は「フードアート」を使用し、サンドウィッチショップをテーマにした大人からベビーまで親子で楽しめるラインナップが登場する。

デザインにはトム、ジェリーが食べ物と一緒にコミカルな表情で大胆に描かれておりポップな仕上がりに。WOMEN商品はXS~3XL、KIDS商品は100cm~160cm、BABY商品は80cm~100cmのサイズが展開される。

□GU×「トムとジェリー」のページ

(C)TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)