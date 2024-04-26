中国・福建省武夷山市で有機茶園が増加 緑肥栽培を導入

12日、武夷山市興田鎮にある頃上生態有機茶山で緑肥の収量を調査する市農業農村局と各郷鎮の農業技術特派員ら。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

【新華社武夷山4月26日】中国福建省武夷山市ではここ20年、生態系のバランスに配慮した有機栽培の茶園を増やし、栽培して土にすき込む緑肥作物の茶畑での混作を進めてきた。同市興田鎮の符永楽（ふ・えいらく）さんら多くの茶農家は、農業技術員の指導の下で有機茶園を営み、チャノキとともに緑肥作物となるレンゲとアブラナを栽培している。

中国・福建省武夷山市で有機茶園が増加 緑肥栽培を導入

12日、武夷山市興田鎮にある頃上生態有機茶山で緑肥の収量を調査する市農業農村局と各郷鎮の農業技術特派員ら。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で有機茶園が増加 緑肥栽培を導入

12日、武夷山市興田鎮にある頃上生態有機茶山で緑肥の収量を調査する市農業農村局と各郷鎮の農業技術特派員ら。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で有機茶園が増加 緑肥栽培を導入

12日、武夷山市興田鎮にある頃上生態有機茶山で符永楽さん（右）に緑肥栽培を指導する農業技術特派員。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で有機茶園が増加 緑肥栽培を導入

12日、武夷山市興田鎮にある頃上生態有機茶山で符永楽さん（左から2人目）に緑肥栽培を指導する市農業農村局と各郷鎮の農業技術特派員ら。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）