日本の「珍味」をクリエイティブにリメイク！SORA『ホタヒカ』

SORAは、新開発のおつまみシリーズ『ホタヒカ』を2024年4月23日(火)より販売中。

『ホタヒカ』は、自社で運営する珍味・おつまみギフト専門店『Hotaru no Hikari - ホタルノヒカリ』の監修で誕生した新ブランドで、全国約16,300店のファミリーマート限定で購入できます。

※一部、取り扱いが無い店舗もあります。

SORA『ホタヒカ』

『Hotaru no Hikari - ホタルノヒカリ』は、日本の食文化の一角を担う「珍味」をよりスタイリッシュにリメイクし、新しい間食のスタイルをサジェストするおつまみ専門店です。

珍味=男性のものという先入観をバラバラに突き崩すPOPなパッケージが特徴で、贈る側も贈られる側も思わず心が動くサプライズ含みの「おつまみギフト」を多数商品化しています。

2024年4月23日(火)より販売された『ホタヒカ』は、製法にこだわり厳選された素材の味を引き出す同店の監修のもと、新たに立ち上げた「ネオ珍味」ブランドです。

全12種類で構成されており、シリーズのイメージキャラクターとして大地に雨と実りをもたらす豊穣の神である「カミナリ様」を採用。

それぞれの食材にインスパイアされた独自のおつまみ観のもと、イマジネーションの翼が広がるままに充実のラインナップを造り上げました。

こだわりのネーミングと気軽に持ち歩けるシンプル&ミニマルなデザインでパッケージされた『ホタヒカ』は、場所を選ばず毎日を彩る「ふだんのご褒美」としてイチ推しです。

ホタヒカ

【商品詳細】

(1)カンフー・ヒーロー [珍味] [魚介]

【商品名】燻製アジ SMOKED HORSE MACKEREL

【内容量】30g 【価格】304円(税抜)

得意のカンフーの摩擦でモクモクと煙を巻き起こす! 脂の乗ったアジを特製タレに漬け込み、深く濃厚なスモークでじっくり燻したカミナリ様の絶品燻製。

カンフー・ヒーロー

(2)女神の夜遊び [珍味] [チーズ]

【商品名】削りチーズ ガーリックハーブ SHAVED GARLIC HERB CHEESE

【内容量】15g 【価格】212円(税抜) (西日本エリア限定)※1

女神様の羽衣をまとって、さぁ遊びへGO〜♪ フワッフワに仕上げた軽やかな削りチーズを、ガーリックハーブの食欲をそそる香りでさらに風味豊かに。

女神の夜遊び

(3)本気と書いてマジ! [珍味] [魚介]

【商品名】いか天トリュフ味 SQUID TEMPURA WITH TRUFFLE FLAVORING

【内容量】20g 【価格】212円(税抜)

香ばしくて食べやすいお馴染みの「干しスルメの天ぷら」が、マジモンのトリュフオイルで大変身! 本気〈マジ〉で作ったハイクオリティいか天。

本気と書いてマジ!

(4)クレオパトラ大作戦! [豆菓子] [木の実]

【商品名】マカダミアナッツ梅昆布味 MACADAMIA NUTS WITH PLUM KELP FLAVORING

【内容量】25g 【価格】369円(税抜)

聡明かつ崇高、そして美貌。

世界三大美女の一角に君臨するクレオパトラへの憧れとリスペクトを胸に、新たな発想でデザインしたヘルシー志向のおつまみ。

クレオパトラ大作戦!

(5)デンジャラスBeauty [珍味] [畜肉]

【商品名】山椒サラミ SANSHO PEPPER SALAMI

【内容量】33g 【価格】369円(税抜)

このツヤ、この歯ごたえ、そしてこの刺激感! ピリリと辛い山椒のアクセントがデンジャラスでスリリングな味わいを演出する、ズキュン系サラミソーセージ。

デンジャラスBeauty

(6)卑弥呼のバケーション [豆菓子] [チーズ]

【商品名】柿の種 焼チーズ

RICE CRACKERS WITH PEANUTS (KAKINOTANE) AND BAKED CHEESE

【内容量】25g 【価格】304円(税抜)

女王・卑弥呼のフェイバリットおつまみは? みんな大好き〈柿の種〉を、古代に思いを馳せて生み出した新たなベストバートナー〈焼きチーズ〉とともに。

卑弥呼のバケーション

(7)火の玉ストレート [豆菓子] [木の実]

【商品名】備長炭カシュー CHARCOAL-COATED CASHEW NUTS

【内容量】40g 【価格】304円(税抜)

カシューナッツを豪速球で投げたら、こんな感じに変形するよね。

火の玉と化し、美味しい消し炭として燃え尽きた姿を描いたイマジネイティブな逸品。

火の玉ストレート

(8)ドロップキック [豆菓子] [木の実]

【商品名】ジャイアントコーン梅昆布味 GIANT CORN NUTS WITH PLUM KELP FLAVORING

【内容量】30g 【価格】249円(税抜) (東日本エリア限定)※2

おぉっと〜、「ジャイアントコーン」からの「ドロップキック」だぁ〜! 脳内に実況音声が響き渡る、梅昆布風味とハードな食感の波状攻撃。

ドロップキック

(9)甲殻類(イムニダ) [珍味] [魚介]

【商品名】えびヤンニョム味 YANGNYEOM SHRIMP

【内容量】19g 【価格】369円(税抜)

これぞ新ソウルフード!? こだわりの乾燥法で小エビの旨みをギュッと凝縮した干しエビを、ピリッと甘辛いヤンニョム風味でフィニッシュ。

甲殻類(イムニダ)

(10)地球とランデブー [豆菓子] [木の実]

【商品名】チョコナッツミックス MIXED NUTS WITH CHOCOLATE

【内容量】30g 【価格】304円(税抜)

母なる大地の豊かな恵みと、甘味の知恵のランデブー。

ナッツとナッツ、ナッツとチョコ、活発な異種間交流がお口の中で新文化を形成する共生型おつまみ。

地球とランデブー

(11)黄色いあの娘にI LOVE YOU [素材] [フルーツ]

【商品名】レモンチップス DRIED LEMON CHIPS

【内容量】15g 【価格】369円(税抜))

美しき初恋の記憶やら、赤面不可避の黒歴史やらが、甘ずっぱくよみがえる! 的な。

爽やかやわらかレモン色、いろいろ想い出したいあの頃の味わい。

黄色いあの娘にI LOVE YOU

(12)女番長(スケバン) [素材] [フルーツ]

【商品名】干し梅バニラ DRIED PLUM WITH VANILLA FLAVORING

【内容量】20g 【価格】249円(税抜)

キッツい一撃が飛んでくる本気のすっぱさとは裏腹に、ふんわり香るバニラのメルヘン。

「本当は乙女じゃね?」疑惑を、不思議と調和する二面性で表現。

女番長(スケバン)

