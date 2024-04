「とある科学の超電磁砲T」コラボ！エム・ジー・ケイ｢生ホイップは飲み物(R)｣

エム・ジー・ケイは、TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」の「御坂美琴」・「食蜂操祈」・「アクセラレータ」の各キャラクターをイメージした新感覚デザート「生ホイップは飲み物(R)」と、アクリルキーホルダーのセット商品3種類を、2024年5月1日(水)から発売します。

生ホイップは飲み物(R)「とある科学の超電磁砲T」コラボドリンク

商品名 : 生ホイップは飲み物(R)(とある科学の超電磁砲Tコラボ缶)

種類 : 全3種

・爆烈レールガン味(御坂美琴・唐辛子風味)

・常盤台の女王サマ味(食蜂操祈・プレミアムバニラミルク風味)

・超一流の悪党味(アクセラレータ・黒胡麻風味)

内容量 : 230ml

内容 : 1セット

生ホイップは飲み物(R)1缶+アクリルキーホルダー1個+シール1枚

価格 : 1セット 2,500円(税込・送料別途:地域別)

販売場所: 同社オンラインショップ「MGK NN DRINKS」

https://www.nndrinks.com/c-item-list?category_id=25&parent_category_id=1

受付期間: 2024年4月23日(火)11時から受付開始。

発送時期: 2024年5月1日(水)から順次発送 ※受注順に発送していきます。

TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」に登場する「御坂美琴」・「食蜂操祈」・「アクセラレータ」のラベルと、各キャラクターをイメージした味の「生ホイップは飲み物(R)」に、アクリルキーホルダーがついたセット商品です。

また、各商品のSDイラストは、新鋭絵師「神崎」氏(X:@kanzaki_nyo_)によるオール描き起こしとなります。

※画像は開発中のものです。

「生ホイップは飲み物(R)爆烈レールガン味(御坂美琴・唐辛子風味)」とアクリルキーホルダーのセット

唐辛子をアクセントに加え、御坂美琴のレールガンの威力をイメージしました。

「生ホイップは飲み物(R)」の甘い味わいの中に、後から程よい辛さが襲ってくるような新感覚の味わいです。

「生ホイップは飲み物(R)常盤台の女王サマ味(食蜂操祈・プレミアムバニラミルク風味)」とアクリルキーホルダーのセット

食蜂操祈のゴージャス感をイメージした究極の生ホイップ。

これを飲んだら、“食蜂操祈の有する能力・心理掌握(メンタルアウト)をされた状態のように、「また、あの生ホイップが飲みたい…」となってしまうかも?!”という妄想から、プレミアムバニラミルク風味に仕上げました。

「生ホイップは飲み物(R)超一流の悪党味(アクセラレータ・黒胡麻風味)」とアクリルキーホルダーのセット

アクセラレータの闇の部分とやさしさの部分をイメージし、黒胡麻風味に仕上げました。

一口飲んだ瞬間胡麻の風味が襲う感じは、超一流の悪党をイメージしています。

(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

