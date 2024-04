高級感ある4色のメタリックカラー！ANGEL CHAMPAGNE Vintage2011

ANGEL CHAMPAGNE(エンジェル シャンパン)は、『ANGEL CHAMPAGNE Vintage2011』を2024年5月7日(火)より販売開始します。

ANGEL CHAMPAGNE Vintage2011

商品名 :ANGEL CHAMPAGNE Vintage2011

内容量 :750ml

原産国 :フランス

品種 :シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエ

アルコール度数:12.5%

価格 :121,000円(税込)

高級感の中に気品も感じられるメタリックカラーが特徴的なボトルとシャンパンケース。

カラーはレッド、ブルー、グリーン、ピンクの4色展開で、ボトルを象ったキーリングも購入者特典として付いてきます。

自分へのご褒美にはもちろん、恋人や友人、ご家族など大切な方へのギフトとしても最適なシャンパンです。

Vintage2011はエレガンスさと職人技を見事に体現した芸術的な一本です。

華やかなブーケの香りが瞬時に広がり、その中に焼き立てのブリオッシュ、トーストしたアーモンドの風味が優しく漂います。

ほのかに香るテロワールはシャンパーニュ地方の芳醇な大地を想起させ、柑橘系果実の色鮮やかな果皮から濃厚な蜂蜜のような甘みまで、多様な味わいを楽しむことができます。

購入方法

発売日 : 2024年5月7日(火)

購入方法 : ANGEL CHAMPAGNE銀座店〈先行販売〉

公式オンラインショップ〈順次販売〉

銀座店 : 東京都中央区銀座7丁目6-12

銀座店TEL : 03-6264-5772

公式オンラインショップ :

https://angelchampagne.shop/

公式オンラインショップTEL: 0120-201-846

