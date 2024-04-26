シュガークン

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　◆第３１回青葉賞・Ｇ２（４月２７日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着までに日本ダービーへの優先出走権）

　日本ダービー（５月２６日、東京）トライアルの青葉賞の枠順が４月２６日、確定した。Ｇ１・７勝を挙げたキタサンブラックの半弟で、偉大な兄の主戦も務めた武豊騎手とコンビを組むシュガークン（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は、４枠７番に決定した。

　前走で同じ舞台となるゆりかもめ賞を制し、“ダービー切符”を狙うウインマクシマム（牡３歳、美浦・畠山吉宏厩舎、父キタサンブラック）は、５枠１０番に決まった。

　決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）サトノシュトラーセ　牡３　５７　ミルコ・デムーロ

（２）グランアルティスタ　牡３　５７　原　優介

（３）ニシノフィアンス　牡３　５７　永野　猛蔵

（４）ロジルーラー　牡３　５７　大野　拓弥

（５）ジンセイ　牡３　５７　内田　博幸

（６）フォスターボンド　牡３　５７　菅原　明良

（７）シュガークン　牡３　５７　武　豊

（８）パワーホール　牡３　５７　田辺　裕信

（９）ヘデントール　牡３　５７　タイグ・オシェア

（１０）ウインマクシマム　牡３　５７　松岡　正海

（１１）シュバルツクーゲル　牡３　５７　北村　宏司

（１２）アバンデル　牡３　５７　石橋　脩

（１３）マーシャルポイント　牡３　５７　津村　明秀

（１４）コスモブッドレア　牡３　５７　石川　裕紀人

（１５）ショウナンラプンタ　牡３　５７　鮫島　克駿

（１６）デュアルウィルダー　牡３　５７　ジョアン・モレイラ

（１７）トロヴァトーレ　牡３　５７　横山　武史