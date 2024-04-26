【青葉賞】武豊騎手と日本ダービーを狙うシュガークンは４枠７番 ウインマクシマムは５枠１０番
◆第３１回青葉賞・Ｇ２（４月２７日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着までに日本ダービーへの優先出走権）
日本ダービー（５月２６日、東京）トライアルの青葉賞の枠順が４月２６日、確定した。Ｇ１・７勝を挙げたキタサンブラックの半弟で、偉大な兄の主戦も務めた武豊騎手とコンビを組むシュガークン（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は、４枠７番に決定した。
前走で同じ舞台となるゆりかもめ賞を制し、“ダービー切符”を狙うウインマクシマム（牡３歳、美浦・畠山吉宏厩舎、父キタサンブラック）は、５枠１０番に決まった。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）サトノシュトラーセ 牡３ ５７ ミルコ・デムーロ
（２）グランアルティスタ 牡３ ５７ 原 優介
（３）ニシノフィアンス 牡３ ５７ 永野 猛蔵
（４）ロジルーラー 牡３ ５７ 大野 拓弥
（５）ジンセイ 牡３ ５７ 内田 博幸
（６）フォスターボンド 牡３ ５７ 菅原 明良
（７）シュガークン 牡３ ５７ 武 豊
（８）パワーホール 牡３ ５７ 田辺 裕信
（９）ヘデントール 牡３ ５７ タイグ・オシェア
（１０）ウインマクシマム 牡３ ５７ 松岡 正海
（１１）シュバルツクーゲル 牡３ ５７ 北村 宏司
（１２）アバンデル 牡３ ５７ 石橋 脩
（１３）マーシャルポイント 牡３ ５７ 津村 明秀
（１４）コスモブッドレア 牡３ ５７ 石川 裕紀人
（１５）ショウナンラプンタ 牡３ ５７ 鮫島 克駿
（１６）デュアルウィルダー 牡３ ５７ ジョアン・モレイラ
（１７）トロヴァトーレ 牡３ ５７ 横山 武史