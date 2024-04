ハウステンボスでは、ヨーロッパの街並みが彩るバラの祭典「100万本のバラ祭」を期間限定で開催!

世界各国約30種類のワインと美食が堪能できる「初夏のワイン祭」を開催します。

ハウステンボス「100万本のバラ祭」初夏のワイン祭

開催期間:2024年4月27日(土)〜2024年5月26日(日)

開催場所:ハウステンボス/アートガーデン

開催時間:11:00〜20:00(土・日曜日10:00オープン、土曜日21:00クローズ)

長崎・ハウステンボスでは、2024年4月27日〜2024年5月26日までの1ヶ月限定で「100万本のバラ祭」を開催!

溢れんばかりの香り高いバラがヨーロッパの街じゅうを包み込み、どこよりも優雅な空間が楽しめる、1年で1ヶ月しか味わえないアジア最大級の初夏限定イベントです。

そんな「100万本のバラ祭」では、色鮮やかなバラに囲まれて、世界各国約30種類のワインと美食が堪能できる「初夏のワイン祭」も開催。

バラが溢れる「グランドローズガーデン」に

屋台が隣接し、初夏の風に吹かれながらワインを堪能できます。

選べるワインコース

様々な銘柄のワインを1日中味わえる世界各国、全30種類のワインに加え、2024年はノンアルコールワインやソフトドリンクも提供。

より贅沢気分になりながら心ゆくまで堪能できます。

数あるワインの中でもおすすめの「樽生ワイン」は5種類。

グラスに注ぐ際に初めて光と空気に触れることから、現地の味わいをフレッシュなまま楽しめます。

フルコース

ワイン30種類(ボトル25種類+樽生ワイン5種類)

ノンアルコールワイン10種類

ソフトドリンク8種類

3,000円

飲み放題なので専用ブレスレットを見せれば1日に何度も訪れることができ、散策の休憩にもつかえます。

一杯売り(120ml)

ワイン25種類

1,000円

種類豊富なノンアルコールワインやソフトドリンクなど充実。

お酒が苦手な方でも楽しめます。

ノンアルコールワイン&ソフトドリンクコース

ノンアルコールワイン10種類

ソフトドリンク8種類

1,500円

グルメ

贅沢なマリアージュを楽しめる、ワインにぴったりなチーズやソーセージなどおすすめのグルメが充実!

オリジナルパンチェッタ3種盛り(プレーン・スモーク・スパイシー)

価格1500円

ワインにもあうパンチェッタ3種盛り。

それぞれ異なる味付けが楽しめます。

チーズ入りぐるぐるソーセージ

価格1400円

ハウステンボス名物ぐるぐるソーセージ。

ワインにもよりあうチーズ入りです。

いかグリルのジェノベーゼ

価格1500円

やわらかないかのグリル。

バジル、にんにくの効いたジェノベーゼソースで和えられています。

カマンベールソテー

価格1200円

カマンベールチーズをそのままソテーしたメニュー。

とろっとしたチーズとラタトゥイユはロゼワインにあわせるのもおすすめです☆

鴨スモーク

価格1000円

スモークされた鴨肉のスライス。

ジューシーでやわらかい鴨肉です☆

ガーリックトースト

価格700円

インパクト抜群な大きめサイズのガーリックトースト。

ニンニクとオリーブオイルの旨みが口に広がる、料理に合わせても、そのままいただいても美味しいメニューです。

’

ヨーロッパの街並みを香り高いバラが彩る、1ヶ月限定の優雅な初夏のイベント「100万本のバラ祭」

美しい庭園でワインとグルメをぜひ満喫してくださいね!

香り高いバラに包まれる優雅な祭典!ハウステンボス「100万本のバラ祭」 香り高いバラに包まれる優雅な祭典!ハウステンボス「100万本のバラ祭」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post バラの庭園で世界のワインと美食を堪能!ハウステンボス「100万本のバラ祭」初夏のワイン祭 appeared first on Dtimes.