Google Chromeチームは4月23日(米国時間)、「Update on the plan for phase-out of third-party cookies on Chrome」において、Google ChromeのサードパーティーCookieの段階的廃止を延期すると発表した。サードパーティーCookieの段階的廃止に関しては「Google ChromeがサードパーティCookie廃止開始、最初の1%に該当するか調べる方法 | TECH+(テックプラス)」にて報じたとおり、1%廃止されている。

Update on the plan for phase-out of third-party cookies on Chrome○サードパーティーCookieの段階的廃止とはサードパーティーCookieはユーザーの興味・関心に基づく広告の表示を目的として、主に広告配信業者によるユーザーのアクセス履歴収集のために使用されている。アクセス履歴の収集を広告配信業者が行うことにはプライバシー上の懸念が指摘されおり、欧米諸国を中心に法的な規制が進められている。あわせて、Webブラウザによる規制も進められており、SafariやFirefoxはサードパーティーCookieをデフォルトでブロックしている。Googleはプライバシーの問題を解決しつつ、興味・関心に基づく広告配信を実現するため、サードパーティーCookieを段階的に廃止して「プライバシーサンドボックス」と呼ばれる新しい技術に置き換えることを発表し、準備を進めていた。これまでに1%のサードパーティーCookieを廃止しており、2024年第3四半期後半から対象の拡大が予定されていたが、今回これを延期すると発表した。○段階的廃止の延期Googleの発表によると、延期の理由は、英国の競争・市場庁(CMA: Competition and Markets Authority)から業界テストの結果を含むすべての証拠の提出を6月末までに求められており、その検討時間を十分に確保するためとしている。この影響を考慮すると従来予定していた2024年第3四半期後半から第4四半期後半までの段階的廃止の完了はできないという。新しいサードパーティーCookieの段階的廃止とテストのタイムライン 引用:GoogleGoogleは競争・市場庁(CMA)および情報コミッショナーオフィス(ICO: Information Commissioner's Office)と緊密に連携し、年内にプロセスを完了したいとしており、これら組織と合意に達することができれば、2025年初めから段階的廃止を再開する予定とのこと。