4月27日に東京競馬場で行われる、第31回青葉賞(3歳・GII・芝2400m)の枠順が26日確定した。

キタサンブラックの半弟で2連勝中のシュガークン(牡3、栗東・清水久詞厩舎)は4枠7番、弥生賞6着から巻き返しを期するトロヴァトーレ(牡3、美浦・鹿戸雄一厩舎)は8枠17番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 サトノシュトラーセ(牡3、M.デムーロ・友道康夫)

1-2 グランアルティスタ(牡3、原優介・寺島良)

2-3 ニシノフィアンス(牡3、永野猛蔵・竹内正洋)

2-4 ロジルーラー(牡3、大野拓弥・稲垣幸雄)

3-5 ジンセイ(牡3、内田博幸・庄野靖志)

3-6 フォスターボンド(牡3、菅原明良・中川公成)

4-7 シュガークン(牡3、武豊・清水久詞)

4-8 パワーホール(牡3、田辺裕信・昆貢)

5-9 ヘデントール(牡3、T.オシェア・木村哲也)

5-10 ウインマクシマム(牡3、松岡正海・畠山吉宏)

6-11 シュバルツクーゲル(牡3、北村宏司・鹿戸雄一)

6-12 アバンデル(牡3、石橋脩・金成貴史)

7-13 マーシャルポイント(牡3、津村明秀・木村哲也)

7-14 コスモブッドレア(牡3、石川裕紀人・小野次郎)

8-15 ショウナンラプンタ(牡3、鮫島克駿・高野友和)

8-16 デュアルウィルダー(牡3、J.モレイラ・堀宣行)

8-17 トロヴァトーレ(牡3、横山武史・鹿戸雄一)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。