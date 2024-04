吉田鋼太郎が新たに立ち上げる【彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd】の第一作として、 シェイクスピア不滅の金字塔『ハムレット』が、 彩の国さいたま芸術劇場 大ホールにて上演となります。

蜷川幸雄のもとでシェイクスピアの全37戯曲を完全上演することを目指し、 1998年のスタート以来、国内外に次々と話題作を発表してきた彩の国シェイクスピア・シリーズ。 シリーズ完結間近でこの世を去った蜷川幸雄から芸術監督のバトンを引き継いだ吉田鋼太郎は、 2017年から残された5作品を見事に上演し、23年2月に『ジョン王』をもってシリーズを完結。しかしその後も、シェイクスピア作品を長年愛し続けてきた吉田ならではの解釈と、 エンターテイメント性を意識した演出で高い評価を得た吉田のもとには、 新たなシリーズを望む声が多く寄せられていました。

本作で、ハムレットの親友・ホレーシオを演じた白洲迅さんにお話を伺いました。

――シェイクスピアの代表作『ハムレット』にて、重要キャラクターホレーシオを演じられますが、シェイクスピアの舞台に出るということについてどの様なお気持ちでしたか?

機会があれば挑戦しなきゃいけないなとは思っていました。正直、今回この話をいただいた時は迷いました。誰もが知る『ハムレット』という物語の中で演じる怖さはもちろんあったし、 改めてしっかり『ハムレット』と向き合った時に、読めば読むほど、 「おお、これは簡単じゃないぞ」と。

(吉田)鋼太郎さんに演出していただくということもいつかは絶対経験してみたいと思っていて、これまでいくつかの作品で共演していますが、シェイクスピアで鋼太郎さんの演出の舞台という巡り合わせのお話をいただけたのは本当に感謝です。今まだ稽古が始まったばかりで、今読み合わせをしている最中ですけど(取材時)、それだけで「挑戦して良かったな」と思えました。何よりも鋼太郎さんのシェイクスピアへの熱い想いを知ることが出来て本当に良かったなと。

――稽古の中でもひしひしと感じてくるわけですね。

いつもはちょっと飄々としていて、特にドラマのリハなんかでは現場の雰囲気を盛り上げてくれるすごく楽しい方なんです。そんな鋼太郎さんが今回の芝居について「全身全霊をかけて、命をかけて」という言い回しをされてたんですよ。その顔合わせの際の挨拶を聞いて、自分も命をかけて挑まなきゃいけないなって。背筋がもうこれでもかってぐらい伸びましたね。

――ホレーシオという役柄についてはどの様な印象を受けましたか?

ハムレットの親友として、 ハムレットがものすごい激情であったり、様々な感情を爆発させたりしている側にいて、ハムレットの細かい変化も見逃さずに感じ取れる存在になりたいなと思いました。ホレーシオは渦中の人物でありながら唯一の生き残りのキャラクター。何が起こってしまったのかを唯一語り継げる人物ですからプレッシャーも大きいですが、まずは緊迫した舞台の中でも少し和ませる様なシーンも見せられたらと思っています。

――何度も舞台化されている作品ですが、また新しい『ハムレット』を見ることが出来るのが本当に楽しみです。

ある意味時代劇ですので、言葉もすごく難しいし、それを読解していくことだけでも気の遠くなるような作業だし、正解なんて無いんですよね。その中で鋼太郎さんの解釈や演出家としての説明がすごく面白いし、それと同時に演者に求めるレベルがものすごく高いところにあるので。抽象的な言い方をすると、「右を見ながら左を見る」ような、すごく難しいことをしなければいけない。相反するような心情や感情を成立させなければいけない難しさとプレッシャーと喜びを日々感じています。これを成し遂げられたらきっと全然違う景色が見えるんじゃないかっていう期待も持っています。

――改めてシェイクスピア作品の魅力はどんな所にあると思いますか?

ハムレットという人物に対して、これだけ純粋なことってなかなか無いなと感じています。色々なことに葛藤して、嬉しいことには喜んで、 悲しいことには悲しむ。復讐劇にはなってしまうのだけれど、いつまでも「正しい人」であろうとした人だなと。シェイクスピア作品ってすごく昔に書かれたものだけど、今を生きる僕らの葛藤や悩みと通じる部分もあって。だからここまで長年愛されているのだと感じました。本作も予備知識があった方がより楽しめはするかもしれないけど、初めての方でも楽しめるものになっていると思います。ぜひ鋼太郎さんとキャスト陣の熱い感情を受け取りにきてください。

――今日は素敵なお話しをありがとうございました!

◆彩の国さいたま芸術劇場開館30周年記念 彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd Vol.1『ハムレット』

期間:2024年5月7日(火)〜26日(日)

会場:彩の国さいたま芸術劇場 大ホール

チケット:

【SAFメンバーズ】

S席:9,300円

A席:7,500円

B席:5,600円

【一般】

S席:10,000円

A席:8,000円

B席:6,000円

U-25:2,000円 ※劇場でのみ取扱い

※宮城、愛知、福岡、大阪公演あり

https://horipro-stage.jp/stage/hamlet2024/

