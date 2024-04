台湾では朝から外食をすることが当たり前だそうです。たまにはそんな文化を取り入れて、気持ちのいい日に外で朝食を食べるのもおすすめ。今回は、さまざまなグルメメディアで活躍するライターの中森りほさんに「おいしい朝食」のお店を聞きました。

〈極上の朝食〉

風が気持ち良かったり、天気が良かったり……そんな心地の良い朝は、レストランやカフェなどで朝から外食しませんか? 朝においしいものを食べたら、それだけで幸せな一日です。食べログの検索ではなかなか見つけにくい、おいしい朝食を食べられるお店をグルメな方々に教えていただきました!

教えてくれる人

中森りほ

飲食Webメディアの編集を経て2017年よりフリーライター。「Numero.jp」「mina」「コロカル」「食楽web」「楽天トラベルガイド」「飲食店ドットコムジャーナル」などの取材に加え、プライベートで毎月国内外のホテルや飲食店に赴いている。

Q. おすすめの「朝食」が食べられるお店とおすすめメニューを教えてください

A. 「Balcony by 6th」です

行列が絶えないことで知られた有楽町の人気店「6th by ORIENTAL HOTEL」が、2023年11月24日に麻布台ヒルズのタワープラザ3階に「Balcony by 6th」として移転リニューアルしました。すでにランチやディナーは平日でも行列の人気ぶりですが、2024年3月15日からスタートしたモーニングは、まだそこまで知られておらず並ばず利用できそうです。

「6th パンケーキ」 写真:お店から

しかも「6th by ORIENTAL HOTEL」時代から人気の「6th パンケーキ」1,800円も食べられるんです! 生地自体にも甘さやほのかな塩味があり、独特のふかふか食感が至福の味わい。2枚重ねでボリューミーにも思えますが、エアリーな口溶けと軽やかさで、最後まで重たさを感じずにおいしく食べられます。

「アボカドトースト」 写真:お店から

メニューは他にも「Today’sスープ」600円や、鶏肉やサバ、ゆで卵などタンパク質がしっかり摂れる「本日のサラダ」1,600円、「コーンビーフエッグベネディクト」1,700円、「ギリシャヨーグルト」1,400円などがそろいます。数人でシェアするのもいいですが、どのメニューもセットサイドとしてプラス900円払うとハーフサイズもオーダーできるので、一人でも欲張りに楽しめるのがうれしいところ。特に「アボカドトースト」1,800円は、岩塩やピンクペッパー、スパイスやナッツ、ライムが利いていて、料理としての完成度も高く、朝から白ワインを頼んでしまいそうな酒肴的な側面も持ち合わせています。

写真:お店から

ペットフレンドリーでグリーンあふれる開放的なテラス席、陽の光がたっぷり差し込む広々とした店内席から構成されており、ここで朝食を食べれば朝から気持ち良いスタートが切れるはず。

※モーニングは8:00〜10:30(9:45 L.O.) 、席予約可能

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Balcony by 6th住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 ヒルズタワープラザ 3FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

The post あの名物パンケーキも味わえる♡ 行列の絶えない人気店のモーニングを麻布台ヒルズで first appeared on 食べログマガジン.