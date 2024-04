秋葉原・大阪でメイドカフェを展開する「あっとほぉーむカフェ」が、5月3、4日、ベルサール秋葉原1階イベントスペースにて『あっとフェス2024』を開催する。 「あっとほぉーむカフェ」は、今年2024年に創業20周年を迎え、20年分の感謝を届けるために4月より『あっとほぉーむカフェ20周年アニバーサリーイヤー』とし、さまざまな企画を実施していく予定だ。そのオープニングイベントとして、5月に本フェスを開

