東京都4月CPI伸びが予想以上に減速、高校の授業料実質無償化が影響 やや円売り
東京都4月CPI伸びが予想以上に減速、高校の授業料実質無償化が影響 やや円売り
東京都4月の消費者物価指数は予想以上に伸びが減速した。2%台を下回ったことを受け円が対主要国通貨でやや下落している。東京都による高校の授業料実質無償化が影響した。生鮮食品は伸びが加速した一方、家具・家事用品、衣類・履物、交通・通信、保険医療が鈍化。教育は前回の+1.9%から-8.8%と大きく低下した。
東京消費者物価指数（4月）08:30
結果 1.8%
予想 2.5% 前回 2.6%（前年比）
結果 1.6%
予想 2.2% 前回 2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)
東京都4月の消費者物価指数は予想以上に伸びが減速した。2%台を下回ったことを受け円が対主要国通貨でやや下落している。東京都による高校の授業料実質無償化が影響した。生鮮食品は伸びが加速した一方、家具・家事用品、衣類・履物、交通・通信、保険医療が鈍化。教育は前回の+1.9%から-8.8%と大きく低下した。
東京消費者物価指数（4月）08:30
結果 1.8%
予想 2.5% 前回 2.6%（前年比）
結果 1.6%
予想 2.2% 前回 2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)