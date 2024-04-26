２６日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

１０：３０ 豪・四半期卸売物価指数

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀展望レポート

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：山崎パン<2212>，エムスリー<2413>，キッコマン<2801>，積水化<4204>，ＯＬＣ<4661>，ＴＯＴＯ<5332>，ガイシ<5333>，豊田織機<6201>，コマツ<6301>，住友重<6302>，日立<6501>，三菱電<6503>，ソシオネクス<6526>，マキタ<6586>，ＮＥＣ<6701>，エプソン<6724>，ＴＤＫ<6762>，アドテスト<6857>，デンソー<6902>，京セラ<6971>，村田製<6981>，日東電<6988>，アイシン<7259>，豊通商<8015>，野村ＨＤ<8604>，京成<9009>，ＡＮＡ<9202>，中部電<9502>，ＳＣＳＫ<9719>，ミスミＧ<9962>ほか

※海外企業決算発表：シェブロンほか



出所：MINKABU PRESS