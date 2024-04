ロングラン大ヒットとなり、応援上映も話題を呼び盛り上がった「KING OF PRISM」シリーズ約4年ぶりの最新作となる劇場版『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』が2024年8月16日(金) より全国の映画館にて公開することが決定し、ティザー予告とキャラクターデザイン・松浦麻衣氏描きおろしによるキービジュアルが解禁! スタッフ&キャストコメントも到着しました!

また本日4月26日(金)より、主人公・一条シンが描かれた“再始動ビジュアル”を使用した第1弾ムビチケカードが全国の上映劇場(一部劇場を除く)と通販にて販売開始となりました!

「KING OF PRISM」について

本シリーズは、プリズムスタァを目指す個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。

劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(2016年1月9日公開)、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(2017年6月10日公開)、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-劇場編集版」(2019年3月2日より全4章連続公開)と上映され、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、シリーズ3作累計動員数は114万人を超える大ヒットアニメとなります。

2019年春には「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のTVシリーズも放送となり、劇場ファンのみならず多くの視聴者から好評を博しました。

2020年1月には本シリーズの最大のみどころでもあるプリズムショーの人気ベスト10で構成された劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020年1月10日公開)が公開され、シリーズ累計動員数は128万人を突破!(2024年4月25日現在)

劇場公開が終了した現在も定期的に各劇場にて上映イベントが開催されるなど、シリーズ公開から8年を経てなお幅広いファンから愛され続けています。

新作「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」2024年8月公開決定!ティザー予告&松浦麻衣描き下ろしキービジュアル公開

「KING OF PRISM」シリーズとして約4年ぶりの劇場最新作が「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」のタイトルで、2024年8月16日(金)より全国の映画館にて公開することが決定!

今作では2019年に劇場公開&TV放送された「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」を、新規パートを加えて再構成。プリズムショーの魅力を最大限に、新たな劇場版としてお届けします。

キービジュアルにはライブ衣装に身を包み、夜空の星のように輝きを放つ SePTENTRION(セプテントリオン)の7人が描かれています。キャッチコピーの『出逢ったのは、とびきりドラマチックな奇跡』の通り、とびきりドラマチックなプリズムショーを本作でもお届けします。

今回 “プリズムスタァ”を目指す少年たちが挑戦するのは、プリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」。本作の主人公・一条シン(CV.寺島惇太)率いるエーデルローズと、如月ルヰ(CV.蒼井翔太)擁するシュワルツローズの両陣営から選りすぐりのメンバーが数々のプリズムショーを繰り広げます。

ときにつまずきながら、それでも自らをさらけ出し、高みを目指し飛躍してゆく少年たちの煌めきは、観る人の心を揺さぶりその世界を鮮やかに彩りつづけること間違いなし。

さらに、シリーズ屈指の‟あの名曲”を新たにCGライブ化することも決定! 今作ならではのドラマチックなプリズムショーの世界を是非劇場でお楽しみください。



【ティザー予告】KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-【8.16(Fri)未来につながるROAD SHOW】

https://youtu.be/ufMuhz4Q2bI

再始動ビジュアル使用の第1弾ムビチケカード4月26日(金)より発売開始

先日公開され話題を呼んだ一条シンの“再始動ビジュアル”を使用した第1弾ムビチケカードが、全国の上映劇場(一部劇場を除く)と通販にて4月26日(金)より発売開始。

ムビチケカード購入特典には同じく再始動ビジュアルを使用したA5サイズの「再始動ビジュアルクリアファイル」が付属します。またムビチケオンライン券では第1弾オリジナルスマホ壁紙が入手できます。

【ムビチケ前売券発売情報】

価格:1,700 円(税込/当日 1,800 円均一)

※ご鑑賞の際には座席指定が必要になります。ご覧になる映画館でお席のご予約をお願いします。

※舞台挨拶等、特別興行にはご使用いただけない場合がございます。

■第 1 弾ムビチケカード

特典:再始動ビジュアルクリアファイル

販売日:4 月 26 日(金)~

※一部劇場を除く。※無くなり次第終了となります。

■ムビチケオンライン券

特典:第 1 弾オリジナルスマホ壁紙

販売日:4 月 26 日(金)~

※ムビチケカードは付きません。

※劇場窓口での販売はございません。

キャラクターデザイン・松浦麻衣描き下ろし記念イラスト&メインキャスト・スタッフ陣からのコメントも一挙公開!

本作の劇場公開決定を記念して、キャラクターデザインの松浦麻衣氏より描きおろし記念イラストが到着。まだ見ぬ未来に目を輝かせながら駆け出してゆく一条シンの姿が描かれた、今後の本作の展望を思わせる1枚となっています。

また、先日公開された菱田正和監督、寺島惇太さんからのコメントに続きメインキャスト&スタッフ陣総勢17名からも喜びのコメントが到着。それぞれが作品愛に溢れるコメントと意気込みを寄せました。

<キャスト&スタッフコメント全文>

■菱田正和監督

皆様の応援の一つ一つがここから始まる未来へと繋いでくれました。本当にありがとうございます。

しかし私たちの力はまだまだ小さく、ほぼゼロからのスタートです。

これから一つ一つが土壇場で正念場になっています。今は少しでも多くの皆さんの支援が必要です。

ぜひ劇場に足を運んでください。よろしくお願いします。

■キャラクターデザイン:松浦麻衣

お待たせいたしました。これからのキンプリもみなさんと楽しく盛り上がれるような作品になるよう頑張ります。何卒宜しくお願い致します。

■3DCG ディレクター:乙部善弘

KING OF PRISM 再始動にCGスタッフ一同大変嬉しく思っております。

男性アイドルものは世の中にたくさんありますが、KING OF PRISM にしかできないものをお届けしたいと考えてますので、楽しみに待っていてください。

また応援の方宜しくお願い致します。

■一条シン役:寺島惇太

お待たせしました。皆さんがプリズムの煌めきを絶やすことなく広め続けてくれたお陰で再びジャンプすることができます。

長く助走した分次のジャンプはより高く跳べる事でしょう。

また劇場で熱い応援の声が聞けることを楽しみにしています。

■太刀花ユキノジョウ役:斉藤壮馬

まさかのキンプリ再始動!またあの世界を堪能できると思うと今からワクワクが止まりません!

何卒よろしくお願いいたします!

■香賀美タイガ役:畠中 祐

まさか、まさかのキンプリ。まさかのタイガです。また会わせてもらえるとは、何が起こるかわからないものですね。変わってても、変わってなくても不思議じゃないキンプリ。一体何が待っているのか、、、とにかく楽しみです!身体はあったまってます!!よろしくお願いします!

■十王院カケル役:八代 拓

「KING OF PRISM」再始動ということで、僕自身本当に驚いています。また十王院カケルというキャラクターを演じられること、それを通して皆様にお会いできることが本当に嬉しく幸せです。

これまでの作品の中でたくさんの”予想外”をくれた「KING OF PRISM」ですから、この驚きは序の口なのだと思います。是非皆様と一緒

にこれからの感情を楽しんでいければと思っています。

■鷹梁ミナト役:五十嵐 雅

あの素晴らしい煌めきを、もう一度…

あの素晴らしい飛躍を、もう一度…

みんなでまた、

もう一度もう一度の大合唱ができたなら、

世界はきっと、

愛で満たされるはずです。

布教活動、再開です。

どうぞ、宜しくお願い致します

■西園寺レオ役:永塚拓馬

正直、次に作品が作られるのは22世紀だと思っていたのでビックリです。しかも公開がいきなり4か月後……本当に心臓に悪いですね

キンプリは笑

キンプリらしく突き抜けたストーリーを期待しつつも、ここでしか得られない煌めきを届けたいと思います。もう少しだけ待っててね!

■涼野ユウ役:内田雄馬

なんと!!キンプリが帰ってきます!!!

僕もお話を聞いた時びっくりしました。またユウ達に会えるなんて!

とても嬉しいお知らせに興奮しています。プリズムの煌めきを皆で浴びる日が楽しみですね。

新たなキンプリを、どうぞお楽しみに!

■神浜コウジ役:柿原徹也

あの「KING OF PRISM」が再始動?!

一体どんなコウジ達にまた逢えるんだろう??

色々な思い出の詰まった作品のその先を描けるとは!

ご期待ください!!️

■速水ヒロ役:前野智昭

また「KING OF PRISM」が始動するとのことで、毎回とてつもないパフォーマンスを披露してきた彼らが、次はどんなステージを見せてくれるのか、今からとても楽しみです。あわよくば今作でもヒロやコウジ、カヅキ達と出会えますように。

ぜひこれまでの彼らの活躍を振り返りつつ、楽しみにお待ちいただけたらと思います。

■仁科カヅキ役:増田俊樹

バーニング!「KING OF PRISM」が再始動!

右も左もわからなかったあの頃の自分と一緒に駆け抜けた仁科カヅキをもう一度演じられることをとても嬉しく思います。

毎回ど迫力な展開を魅せるキンプリ、今回はどんなドッキリを仕掛けてくるのか楽しみです!

是非皆さんも、もう一度彼らを応援してください!フリーダム!

■如月ルヰ役:蒼井翔太

劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の制作おめでとう御座います!

あのキラキラとしたときめき溢れる幕上げから今日まで、忘れる事なく応援し続けて下さった皆様の愛がまた輝き、爆発する時がやってきます!

どんな光が待っているのか、僕自身とても楽しみです!

待っていてくださいね!また会えるよ!

■大和アレクサンダー役:武内駿輔

最後の作品を出してから、少し時間が経っていたので、その間に培った物を、アレクに返せればと思っています。またみんなで会場を破壊しましょう!

■高田馬場ジョージ役:杉田智和

ウッソー!??エイプリルフールはもう終わったジョイよ??

驚きすぎてジョージの語尾を少し忘れました。

使える力は何でも使う、それが KING OF PRISM だ!!楽しみに待ってるジョイ!!

■池袋エィス役:小林竜之

「KING OF PRISM」再始動おめでとうございます!

この特報を知った時に「やった!!」と声が出るほど嬉しかったです。

キンプリは大切な思い出が沢山詰まった作品なので、またこうしてスタァ達に会えること、煌めきを浴びることができるのが幸せです!

エィスとしてもまたシャッフルのみんなやジョージに会える日を楽しみにしています!

今後の最新情報は随時公式 HP( https://kinpri.com/)公式 X (@kinpri_PR)にて発表。今後の「KING OF PRISM」の新たな展開に是非ご期待ください!

『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』作品概要

ドラマチックなプリズムショーの世界へようこそ!

累計128万人の心をときめかせた大ヒット劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM」がスクリーンに帰ってくる!

ワクワクとドキドキが止まらない60分のエンタテインメントショーで、あなたの世界はきっと輝く!

プリズムショー。それは歌、ダンス、プリズムジャンプを組み合わせた総合エンタテインメントショー!

「KING OF PRISM」とは、そんなプリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かい成長していく物語。

今作では2019年に劇場公開&TV放送された「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」を、新規パートを加えて再構成。プリズムショーの魅力を最大限に、新たな劇場版としてお届けします。

“プリズムスタァ”を目指す少年たちが挑戦するのは、新たなプリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」。エーデルローズ、シュワルツローズの両陣営から選りすぐりのメンバーが、数々の激闘(ショー)を繰り広げます。

ときにつまずきながら、それでも自らをさらけ出し、高みを目指し飛躍してゆく少年たちの煌めきは観る人の心を揺さぶりその世界を鮮やかに彩りつづけます。

さらにシリーズ屈指のあの名曲を新たに CG ライブ化!

動き出した心のトキメキはもう止まらない――

とびきりドラマチックなプリズムショーの世界へとあなたをお連れします!

【作品名】

KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-

【キャッチコピー】

出逢ったのは、とびきりドラマチックな奇跡

【公開表記】

8.16(Fri)未来につながる ROAD SHOW

【スタッフ】

監督:菱田正和

脚本:青葉 譲

キャラクターデザイン:松浦麻衣/原 将治

CGディレクター:乙部善弘

プリズムショー演出:京極尚彦/乙部善弘/今中菜々

プリズムジャンプ原案:加藤大典

音楽:石塚玲依

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

製作:KING OF PRISM Project

【キャスト】

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中 祐

十王院カケル:八代 拓

鷹梁ミナト:五十嵐 雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

高田馬場ジョージ GS/池袋エィス:小林竜之

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

公式 HP https://kinpri.com/

公式 X @kinpri_PR

コピーライト

(C)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/KING OF PRISM Project