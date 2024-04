HYDEが今夏、ニューアルバムをリリースすることに加え、ツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2024>追加公演を10月に開催することが決定した。ニューアルバムのタイトルは『HYDE [INSIDE]』だ。収録詳細等については後日改めて発表される。なお、アルバムタイトル決定にともなって、ライヴハウスツアーのタイトルが<HYDE [INSIDE] LIVE 2024>になることも明らかとなった。6月22日の東京・Zepp Hanedaを皮切りに8月25日の福岡・Zepp Fukuokaまで6都市全13公演の規模で開催される<HYDE [INSIDE] LIVE 2024>だが、その追加公演として開催される東西公演が<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->となる。

■追加公演<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->



10月12日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール10月13日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホールopen16:00 / start17:06(問)キョードーインフォメーション 0570-200-88810月26日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場9-11ホール10月27日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場9-11ホールopen15:30 / start17:06(問)ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/※開場 / 開演時間は予定です。▼チケット●神戸ワールド記念ホール・アリーナスタンディング ブロック指定 ¥9,350(税込)・スタンド指定席 ¥9,350(税込)・[FC限定] スタンド指定席 アップグレードシート ¥14,850(税込)※チケット料金¥9,350+アップグレード料金¥5,500(いずれも税込)●幕張メッセ 国際展示場9-11ホール・スタンディング ブロック指定 ¥9,350(税込)・指定席 ¥9,350(税込)・[FC限定] 指定席 アップグレードシート ¥14,850(税込)※チケット料金¥9,350+アップグレード料金¥5,500(いずれも税込)※未就学児童入場不可※再入場不可※アリーナスタンディング ブロック指定、スタンディング ブロック指定チケットは整理番号順の入場です。※スタンディングエリアのブロック分けは、公演日当日に会場にて発表いたします。※公演の中止及び延期の場合以外は、払い戻しの対応はいたしかねます。予めご了承の上、チケットをご購入ください。※神戸ワールド記念ホール公演は、演出やステージセットの決定後、ステージサイド席等の販売がある場合があります。※アップグレードシート:HYDEIST / HYDERoom会員の方がお申込みいただけます。一般受付:9月14日(土)10:00〜【HYDEオフィシャルFC“HYDEIST”先行】申込期間:5月2日(木)18:00〜5月7日(火)23:59https://www.hyde.com/hydeist※メモリアルチケット プレゼント対象※アップグレードシート 申込対象※リセール利用不可【HYDEオフィシャルモバイルサイト“HYDERoom”先行】申込期間:5月10日(金)18:00〜5月15日(水)23:59https://m.hyde.com/※メモリアルチケット プレゼント対象※アップグレードシート 申込対象※リセール利用不可【HYDE CARD先行】申込期間:5月11日(土)18:00〜5月27日(月)23:59※HYDE CARD決済のみ※5月7日(火)時点でお手元にカードを保有している方がお申込みいただけます。※チケット申込みURLは、5月10日(金)17:00に下記サイト内「News」にてご案内いたします。https://www.lifecard.co.jp/lp/hyde/【楽天チケット最速先行】申込期間:5月11日(土)18:00〜5月27日(月)23:59https://r-t.jp/hyde-inside-live-2024-extra【Overseas Ticket Sales】Application Period: May 11th (Sat) 6:00pm (JST) - May 27th (Mon) 11:59pm (JST)https://r-t.jp/hyde-inside-live-2024-extra-en※ This is a raffle for fans residing OUTSIDE of Japan※ Credit Card ONLY※お申込みは先着順ではありません。申込多数の場合は抽選となります。※HYDEIST / HYDERoomは、チケット先行受付期間内にご入会いただければ先行受付をご利用いただけます。コンビニ決済をご利用の場合、決済が完了するまで最大2時間程度かかりますのでご注意ください。※HYDEIST / HYDERoom先行受付にて公演チケットをご購入いただくと、記念品として、4公演とも絵柄が異なるメモリアルチケット(公演チケット1枚当たり1枚)を後日プレゼント。※メモリアルチケットは記念品であり、ご入場にあたっては電子チケットのご提示が必要です。メモリアルチケットではご入場いただけませんのでご注意ください。※本公演のHYDEIST / HYDERoom先行で販売する公演チケットはリセールをご利用いただけません。必要な枚数分のみご購入ください。